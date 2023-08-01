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外來果蠅入侵洛縣 聖塔克拉利塔谷部分地區隔離

編譯陳盈霖／綜合報導
洛縣近期發現一種入侵果蠅，衛生官員隔離聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）部分地區。（取材自加州食品和農業廳）
洛縣近期發現一種入侵果蠅，衛生官員隔離聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）部分地區。（取材自加州食品和農業廳）

KTLA 5電視台報導，洛縣近期發現一種入侵果蠅，衛生官員隔離聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）部分地區。

根據加州食品和農業廳（California Department of Food and Agriculture，CDFA），截至7月25日，在聖塔克拉利塔附近，史蒂文森牧場（Stevenson Ranch）地區檢測到20多隻入侵性Tau果蠅（Tau fruit flies），相關檢疫在西半球是首例。

CDFA在新聞稿中指出，這種果蠅原產於亞洲，對自然資源和農作物來說是一種「嚴重害蟲」。洛縣農業專員／度量衡部門（Agricultural Commissioner／Weights & Measures）表示，這是一次嚴重入侵，需進行隔離，「該地區將設陷阱捕捉害蟲，希望危機很快解決。」

相關單位設置隔離面積約79平方哩，北臨Castaic Junction，南接Oat Mountain，西至Del Valle，東接Honby Avenue。農業廳稱，「據信，這種果蠅是旅客將未經檢驗的農產品帶入加州，這是入侵物種常見途徑。」

除水果和蔬菜外，南加州一些本土植物也可能成為果蠅的宿主。農業廳敦促在隔離區內種植水果和蔬菜的居民，不要在自己住家外分享他們的作物，但水果仍可食用。此外，最好將種植的蔬菜與水果廚餘裝進雙層袋子中，再放入普通垃圾桶，而非堆肥。

加州 蔬菜 洛縣

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