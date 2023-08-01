台灣青年「海外搭僑」復辦 16學員來洛見習
僑務委員會為拓展台灣青年國際視野，增進對政府駐外僑務工作的認識，及搭建與海外僑界的橋梁，於疫情後首度恢復辦理「台灣青年海外搭僑計畫」，選送的16位學員7月27日（周四）晚抵達洛杉磯，進行為期一周的海外參訪見習。
洛杉磯華僑文教服務中心安排學員前往駐外館處及文教中心見習，拜會僑團、僑校及僑台商知名企業，參與南加州中文學校聯合會年會活動，與當地僑領或僑青交流座談，另也安排參訪當地政經、學術、文化機構及參加主流社會活動。
該團28日首先拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，學員們自信開朗地與紀欽耀處長交談提問，紀欽耀為學員們簡介駐外機構組織，並分享駐外工作經驗，勉勵學員們抱持開放態度，拓展視野及人脈，若對國際事務有興趣，可以選擇報考外交特考。
接著前往華埠拜會洛杉磯傳統僑社龍頭羅省中華會館，會館主席李金生偕副主席司徒展環、監事長胡卓球對學員們進行台灣文化宣介簡報，包含台灣的醫療、文化及科技現況，讓會館及所屬僑團瞭解台灣年輕學子的看法，會館顧問也向學生說明中華會館成立與建樓的歷史。
當日行程還包括拜會華美博物館，由該館董事會主席阮桂銘、館長張耀龍及董事廖美華等人接待，帶領學生瞭解華人移民美國的歷史沿革，學員們實地接觸館內陳列的先人物品及場景，瞭解當年華人在美國開墾的過往。參訪華埠服務中心時，中心執行長伍競群偕各部門人員介紹該中心業務以及非營利組織的運作。學員均認為此行收穫豐富。
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