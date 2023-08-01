台灣青年「海外搭僑」復辦 16學員來洛見習

前來洛杉磯參訪的青年團一行，駐洛經文處長紀欽耀介紹該處業務。（台北經文處提供）

僑務委員會為拓展台灣青年國際視野，增進對政府駐外僑務工作的認識，及搭建與海外僑界的橋梁，於疫情後首度恢復辦理「台灣青年海外搭僑計畫」，選送的16位學員7月27日（周四）晚抵達洛杉磯 ，進行為期一周的海外參訪見習。

洛杉磯華僑文教服務中心安排學員前往駐外館處及文教中心見習，拜會僑團、僑校及僑台商知名企業，參與南加州中文學校聯合會年會活動，與當地僑領或僑青交流座談，另也安排參訪當地政經、學術、文化機構及參加主流社會活動。

該團28日首先拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，學員們自信開朗地與紀欽耀處長交談提問，紀欽耀為學員們簡介駐外機構組織，並分享駐外工作經驗，勉勵學員們抱持開放態度，拓展視野及人脈，若對國際事務有興趣，可以選擇報考外交特考。

接著前往華埠 拜會洛杉磯傳統僑社龍頭羅省中華會館，會館主席李金生偕副主席司徒展環、監事長胡卓球對學員們進行台灣文化宣介簡報，包含台灣的醫療、文化及科技現況，讓會館及所屬僑團瞭解台灣年輕學子的看法，會館顧問也向學生說明中華會館成立與建樓的歷史。