徐佳青見證 鄭姓父子感謝捐款

僑委會徐佳青委員長（右二）與駐舊金山辦事處處長賴銘琪（右一）、聖荷西急難救助協會會長韓中芬（左一），將捐款支票交給受捐助的鄭姓父子。台下僑團報以熱烈掌聲。（記者孫愛薇／攝影）

台灣父親鄭先生（Austin Cheng）與三歲的美國籍兒子威廉（William Cheng）遭遇困境，流落桑尼維爾遊民 收容所。消息傳出後，引發台灣多個僑團伸出援手，為鄭姓父子募款。7月30日晚間由金山灣區僑團舉辦的歡迎僑委會委員長徐佳青晚宴上，鄭姓父子到場，感謝各界捐款讓他們父子能度過難關，展開新人生。

鄭姓父子流落桑尼維爾遊民收容所居住四個月的消息，經主流媒體和本報報導後，包括美國原聲協會、加州 排舞協會、慧智文教基金會、Arts of Silicon Valley、JT Family Foundation 、AABC (亞裔美好社區促進會）及聖荷西 急難救助協會紛紛提供援手，募集愛心款項，總計為鄭姓父子募得2萬3000元。

鄭先生在捐贈儀式上登上舞台致感謝詞，因一時緊張，導致麥克風一度沒有抓到收音。他說：「感謝大家的捐款，我真的非常感謝。」鄭先生也提到，目前已經更換居住地點到聖荷西，已經離開了桑尼維爾遊民收容所。

對於僑界關心小朋友因遭遇母親死亡車禍的術後狀況，鄭先生回應：「小朋友目前還是有咳嗽的情況。之後會再帶他去醫院作肺部的檢查。」

韓中芬表示：「非常感謝聖荷西急難救助協會有這個機會，能夠幫助台灣來的僑胞。非常感謝很多的善心人士。鄭先生比較不好意思講話，但是會一一寫感謝信給大家，感謝大家。」

捐款支票在僑委會徐佳青委員長見證下交給鄭姓父子，現場500多位僑界來賓皆報以熱烈掌聲。徐佳青在台上合照的空檔，對鄭姓父子關懷詢問。俏皮的威廉小朋友則由爸爸抱在懷中，對一切都感到非常好奇，不時對台下的台灣僑團，報以天真可愛的笑容。