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車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

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洛城新語／同樣的悲慘 不同的境遇

洛城新語

台灣鄭姓父子遭遇意外流落加州街頭，眾人慷慨解囊，Gofundme平台捐款超25萬；7月30日時再獲得舊金山地區僑界的捐款。德州10歲童因家庭暴力身中六彈，性命垂危亟待捐款救命，同樣是在Gofundme募款，卻只募得萬元。他們的意外同樣的悲慘，卻獲得截然不同的境遇。社會關懷出現的落差總是難免，但每當出現在眼前時，仍不免一聲感嘆。

台灣鄭姓父子因家庭突生變故，流落加州收容所，經義工協助，在Gofundme發起募款。事件經主流媒體報導後，再經華文媒體轉載，社會各界尤其是華人社區的捐款大量湧入，短短數日已突破25萬元。一人有難、眾人相幫，華人展現的關懷之心令人動容。

德州10歲男孩Cody John同樣有著悲慘的遭遇，獲得的社會回應卻有雲泥之別。Cody被母親的前男友拿AR-15衝鋒槍掃射，身中六彈仍堅強的活下來。但是，天價的醫療費用與後續的生活開銷，讓Cody的祖父母很頭疼。他們與台灣鄭姓父子一樣，透過Gofundme募款，希望善心人士幫忙。數日來，雖然有好心人伸援，但數量不大，只募到1萬多元，與鄭姓父子的境遇形成鮮明對比。

Cody John的募款情況不太理想，與其百萬目標相去甚遠的原因很多。與北德州丹頓市（Denton）相比，加州灣區更接近輿論的焦點地區，媒體所能提供的曝光度更高，或許是原因之一。

月前曾發生的「富豪潛水器失蹤萬眾矚目，沉默的難民船無人問津」，也是這個道理。雖然部分人士將其歸咎為「社會不平等」，但客觀來說，富豪潛水器的失事所在靠近美國的海域；至於那艘難民船，則沉在希臘附近的地中海。相比希臘，美國無疑更處於焦點中的焦點，發生在這裡的悲劇，自然能收穫更高的關注度。「社會不平等」的確在一定程度上造成關注度的差異，但不是最關鍵的因素。

以上種種，皆能說明媒體傳播力量的重要性。受到閱聽人信任的媒體，有能力發揮傳播的力量；通過其獨到的「新聞眼」，尋找更能引起社會關注及共鳴的角度。另方面，受信任的媒體也會更自律，依據查證所得做報導。另一方面，族裔因素也在事件中發揮關鍵因素。人往往會因為同胞的不幸遭遇，觸動惻隱之心；扶危濟困、樂善好施，又正是中華民族的傳統美德。

然而，社會上每天都在發生不幸，除了關注度的差異及社區的回應能量，政府如何結合民間資源，有系統地、有規畫地提供不幸者及時且合理的援助，才是根本之道。

加州 德州 華人

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