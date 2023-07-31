遊民危機擴大 洛杉磯交通局提安全計畫

Metro官員正制定相關安全計畫，希望解決地鐵安全問題。（取材自ABC 7）

ABC 7電視台報導，遊民危機是洛杉磯正面臨的重大議題之一，洛杉磯大都會交通局（Metro）也不能置身事外。Metro首席安全官員奧斯本（Gina Osborn）日前接受ABC 7專訪時表示，他們正制定一項安全計畫，預計明年1月提交給交通局理事會（Metro Board）。

罹患精神方面疾病者濫用藥物、襲擊和做出一些令人擔憂的行為，可能使地鐵 乘客面臨危險，不願搭乘捷運 、火車和巴士等公共交通。

2023年1月至5月，「第一類型犯罪」（Part 1 crimes），也就是包括襲擊、入室盜竊、搶劫、強姦和殺人等罪行總數，與2022年的數字差不多，相比2019年則下降5%。

特定犯罪行為方面，2023年盜竊數量較2022年略有下降，較2019年下降45%。另一個顯著變化是嚴重襲擊，2022年至2023年保持不變，但比疫情 前增長72%。

特利達尼（Elson Trinidad）自1999年以來定期搭乘捷運通勤。他說，有些乘客很安靜，但有些乘客可能會在車上睡覺、吸毒或大喊大叫。為此他自創一種確保自身安全技術，然而他認為乘客與Metro理事會對一些議題的看法，有著巨大差異，他認為理事會看不到地鐵中正在發生的不好的事。

Metro理事會成員納札瑞（Ara Najarian）說，他每月搭乘一次捷運，每周乘坐一次巴士。當前發生的一些問題，可追溯到新冠肺炎疫情大流行時期，當時地鐵在執法方面更加寬鬆，比如允許遊民在車站內紮營等。如今疫情結束，情況恢復到疫情前，Metro正嚴厲打擊一些此前存在的問題，例如不嚴格檢查捷運乘客的票等。

奧斯本也表達同樣觀點。她指出，要採取分層方式確保地鐵安全，包括遊民處理專員、交通大使、捷運保全和捷運警察合作等，以解決困擾捷運的問題。她還表示，已向理事會提交一項可行性研究，包括設立專門的地鐵警察等，目前也正制定相關安全計畫，預計明年1月提交給理事會。