保留遊民流動廁所 洛市批准撥款逾180萬

洛市政府近期批准超過180萬元資金，保留洛市街頭人行道上，疫情期間提供給無家可歸營地的行動式衛生站。（取材自KTLA）

L.A.TACO報導，洛市政府近期批准超過180萬元資金，用於在新冠肺炎疫情 最初期發生時，推廣至遊民 營地數十個流動廁所和水槽，讓它們得以保留在洛市街頭人行道上，發揮其功能。

洛市長貝斯（Karen Bass）辦公室發言人卡格（Clara Karger）說，「市長辦公室正與各部門合作，幫助確保這些設施持續部署與維護。」

這項用於流動廁所和水槽的資金，來自遊民住房、援助和預防（Homeless Housing, Assistance, and Prevention，HHAP）計畫，該計畫替當地司法管轄區提供資源，解決「迫在眉睫無家可歸者挑戰」。洛市共獲得超過1億4300萬元的HHAP經費。

今年6月，該市行政官員（CAO）建議將這筆錢用於「長期負債」的部分，包括營運臨時城市庇護所費用，及「重要的遊民外展、衛生和支持服務」等。官員並建議洛市撥款超過180萬元，為流動廁所提供全年資金，貝斯隨後批准該提案。

負責監督這些單位合同的市府部門稱，截至7月1日，洛市人行道上共有69個行動式衛生間和水槽，分布在35個不同地點。

疫情開始流行的頭幾個月，這些設施首先出現在數十個遊民營地，設置水槽洗手，是當時在疫苗 研發前，少數能避免自己感染的少數防疫方式之一。

然而，在這些流動廁所設置後，洛市未能對各單位進行評估，確保供應商正常提供服務。L.A.TACO進行長達數年的調查發現，這些設施經常連續幾天、幾周甚至一個多月，都沒有維修。

外展志願者表示，若維護得當，流動廁所可大大提高遊民生活品質，有助於緩解商家和遊民之間緊張關係。