奇諾岡P.F.Chang爆槍擊 1傷

奇諾岡一家提供亞洲風味美食連鎖餐廳P.F. Chang's發生槍擊案。（谷歌地圖）

南加 內陸奇諾岡市（Chino Hills）美式中餐廳「華館」(P.F. Chang)29日發生槍擊 案，一名餐廳員工中槍送醫。當地警方表示，兇手的作案動機仍在調查中。

槍擊案發生在奇諾岡市The Shoppes商圈，時間是當天午後約3時。聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局指出，嫌犯是洛杉磯縣諾瓦克市（Norwalk）居民，32歲的蘭吉爾（Lauro Rangel）。案發時嫌犯闖進餐廳直奔廚房，向一名40歲的餐廳男員工開槍。另一名餐廳員工見狀立刻出手制伏嫌犯，直至警員趕到。

警方沒有公布受害者姓名，他送醫後傷情穩定，暫時沒有性命之虞。嫌犯被控企圖謀殺（attempted murder）遭逮捕，作案動機仍在調查中。警方呼籲知情者可致電奇諾岡分局，電話909-364-2000，也可在We-Tip匿名提供線索，電話1-800-782-7463或上網wetip.com。

發生槍擊案的華館，是一家全美連鎖餐廳，主打中國和亞洲風味美食，由Philip Chiang和Paul Fleming於上世紀90年代在亞利桑納州 創立，餐廳名稱來自兩名創立者的名字縮寫。餐廳提供的中國與亞洲風味美食，已經結合美國當地消費者的口味做出改良，並結合不同地區的烹飪風格和美食特點。除主菜外，還提供各類小吃、湯品、沙拉及甜點。餐廳內部裝飾和營造氛圍，也頗有中國及亞洲式文化元素。