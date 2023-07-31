極端高溫 引爆長者健康危機

專家指出，高溫天氣會使老年人的身體健康更容易受到影響。（Pexels）

南加高溫 仍在繼續，多地每日最高氣溫在90度以上，內陸地區更上100度。專家指出，儘管三位數的氣溫對每個人來說都是痛苦的，但對老年人來說卻可以是致命的。

研究表明，老年人出汗和身體自行降溫的效率不如年輕人，當溫度過高並受到刺激時，應會加重心臟病 、肺病和腎病等潛在疾病，極度炎熱還會引發譫妄症，會導致思维混亂，喪失對周圍環境的意識。同時，在高溫的基礎上，空氣質量差會使人呼吸困難，尤其是已經有呼吸疾病的人。

專家還指出，處方藥會使老年人對熱更加敏感，用於治療慢性阻塞性肺病的抗膽鹼能藥物會降人體的排汗能力。此外，藥物在68至77度的室溫下保存效果最佳，如果在酷熱的天氣里不把藥放在陰涼處，可能會失去藥效。

然而，如果為了保持涼爽而整天待在室內，容易讓老年人變得抑鬱和孤獨。有認知問題或癡呆癥的老年人可能不了解自己的健康風險，也因此不採取適當的預防措施。身體殘疾、行動不便或缺乏交通工具的老年人則無法輕易前往公共降溫中心。

專家團隊Deborah Carr、Giacomo Falchetta、 Ian Sue Wing，利用美國國家航空暨太空總署（NASA）提供的未來縣級人口和氣候模型來評估氣候變暖的後果。預測顯示，愈來愈多的老年人面臨著極端高溫對身心健康造成危害的風險。同時，像加州 沙漠地區等炎熱地方的人口正在快速老齡化，這就要求各市、縣和州在高溫天氣時滿足老年居民的迫切需求。

這些需求包括提供降溫中心、確保行動不便者可以使用這些中心、以及培訓急救人員，使他們對老年人的特殊需求保持敏感，因為老年人在高溫緊急情況下可能不願離開家。

除此之外，專家還建議，要讓老年人及其照顧者學會在炎熱天氣裡的自我保護之道，就必須開展公眾教育，並宣傳必要的預防措施：待在室內、使用空調、多喝水、不要使用烤箱，尤其是在小房子里、幫助老年人乘車前往降溫中心、將藥物放在家中最涼爽的地方、對頭暈等癥狀保持警惕，並在需要時呼叫醫生。

與此同時，專家指出，社區和政府也應該給予此類問題更多的關注和支持，比如對極端天氣預警系統進行公共投資、提供將老年人送往降溫中心和醫院的乘車服務、利用地理信息系統幫助急救人員識別老年人高度集中的社區、以及在家中安裝節能空調等。專家認為，未來老年人面臨的高溫風險只會加劇，需要公共政策來應對更多悶熱天帶來的健康成本。