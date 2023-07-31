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麗都市雙十升旗50年 洛僑界感謝支持

洛杉磯訊
洛杉磯空軍大鵬聯誼會和中華民國國軍退除役官兵輔導委員會，前往麗都市府廣場參觀國慶升旗紀念碑合影留念。（洛杉磯空軍大鵬聯誼會提供）
洛杉磯空軍大鵬聯誼會和中華民國國軍退除役官兵輔導委員會，前往麗都市府廣場參觀國慶升旗紀念碑合影留念。（洛杉磯空軍大鵬聯誼會提供）

洛杉磯空軍大鵬聯誼會慶祝國慶升旗典禮50周年，7月26日在麗都市（Needles )舉行，吸引了眾多貴賓參與。自1974年迄今，麗都市政府一直堅定地支持中華民國，促進華美友誼，為此特別感謝。同時，洛杉磯空軍大鵬聯誼會也特別向華僑余人駿先生家族表示謝意，他們50年來一直全情參與並支持麗都市舉辦中華民國雙十國慶升旗儀式，展現出對國家的愛與忠誠，成為了華僑的典範。

貴賓陣容包括中華民國國軍退除役官兵輔導委員會的吳志揚副主任委員和王凱珩副處長，以及吳承和。此外，還有駐美代表處退伍軍人事務組的倪邦臣組長和程國峰秘書，以及來自鳳凰城榮光聯誼會的代表，洛杉磯台北經濟文化辦事處的紀欽耀處長、林家豪組長和許禮泉副組長也一同參與，他們衷心感謝加州麗都市政府長達半世紀的支持。

這次拜訪由洛杉磯空軍大鵬聯誼會領導，並得到今年輪值洛杉磯榮光聯誼會理事長、會長和副會長等人的支持。代表們特別代表著輔導委員會主任委員長馮世寬致贈感謝狀，感謝麗都市市長的安排，使得這場儀式既簡單又隆重。

而典禮結束後，與會者在華氏120度的炎熱陽光下，前往麗都市府廣場參觀國慶升旗紀念碑並合影留念。

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