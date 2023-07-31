「你自成先鋒」靳羽西新書發表
美國著名的電視節目主持人、製片人、慈善家靳羽西（Yue-Sai Kan），28日在洛杉磯舉行中文版「你自成先鋒」新書發表會，中國駐洛杉磯總領事和南加州華人社團聯合會等僑團代表百餘人參加。
今年73歲的靳羽西容光煥發的出現在簽售現場，她表示，「你自成先鋒」是她人生自傳，記錄她的童年經歷、求學生涯、創業歷程，及她的婚姻和愛情，並配有精彩照片和珍貴的影像視頻。
中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春偕夫人王薇出席。郭少春表示，「你自成先鋒」很好地概括和代表華人華僑在美國奮鬥的縮影。靳羽西在中國是一個家喻戶曉的人物，她的電視節目「世界各地」讓當時的中國人了解美國和世界，打開了中國視野。
美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，她從靳羽西身上感受到一個女性的獨立、勇敢和智慧，獲益良多。
靳羽西1978 年創辦第一個電視節目「Looking East」(中文譯為「看東方」)，向美國觀眾介紹東方文化和風俗。1985年製作並主持電視系列片「世界各地」共計104集。
活動由美國川渝總商會、美中工商聯合總會、 美國大西北總商會、美中文化交流協會、美國飛虎隊傳播協會聯合協辦。南加華聯榮譽主席張素久、理事長郭頌、監事長趙林等百餘人出席。
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