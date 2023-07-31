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「你自成先鋒」靳羽西新書發表

記者張宏╱洛杉磯報導
美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧（前排左四）28日為靳羽西（Yue-Sai Kan，前排左五）舉行盛大的新書發表會，中領館總領事郭少春偕夫人王薇（前排左六左七）等出席。（記者張宏／攝影）
美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧（前排左四）28日為靳羽西（Yue-Sai Kan，前排左五）舉行盛大的新書發表會，中領館總領事郭少春偕夫人王薇（前排左六左七）等出席。（記者張宏／攝影）

美國著名的電視節目主持人、製片人、慈善家靳羽西（Yue-Sai Kan），28日在洛杉磯舉行中文版「你自成先鋒」新書發表會，中國駐洛杉磯總領事和南加華人社團聯合會等僑團代表百餘人參加。

今年73歲的靳羽西容光煥發的出現在簽售現場，她表示，「你自成先鋒」是她人生自傳，記錄她的童年經歷、求學生涯、創業歷程，及她的婚姻和愛情，並配有精彩照片和珍貴的影像視頻。

靳羽西（中）28日在洛杉磯舉行盛大的新書發表會。（記者張宏／攝影）
靳羽西（中）28日在洛杉磯舉行盛大的新書發表會。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春偕夫人王薇出席。郭少春表示，「你自成先鋒」很好地概括和代表華人華僑在美國奮鬥的縮影。靳羽西在中國是一個家喻戶曉的人物，她的電視節目「世界各地」讓當時的中國人了解美國和世界，打開了中國視野。

美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，她從靳羽西身上感受到一個女性的獨立、勇敢和智慧，獲益良多。

美國南加州華人社團聯合會代表林連連（左八）為靳羽西（左九）頒發感謝狀。（記者張宏...
美國南加州華人社團聯合會代表林連連（左八）為靳羽西（左九）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

靳羽西1978 年創辦第一個電視節目「Looking East」(中文譯為「看東方」)，向美國觀眾介紹東方文化和風俗。1985年製作並主持電視系列片「世界各地」共計104集。

活動由美國川渝總商會、美中工商聯合總會、 美國大西北總商會、美中文化交流協會、美國飛虎隊傳播協會聯合協辦。南加華聯榮譽主席張素久、理事長郭頌、監事長趙林等百餘人出席。

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