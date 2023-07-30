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210高速4匝道 31日起關閉5天

編譯陳盈霖／綜合外電報導
210號高速公路四個出入口匝道，將自31日起到8月4日間，每日上午8時至下午4時關閉。(Getty Images)
210號高速公路四個出入口匝道，將自31日起到8月4日間，每日上午8時至下午4時關閉。(Getty Images)

巴沙迪那星報報導，為修建新的人行道和紅綠燈標誌，210號高速公路四個出入口匝道，將自31日起到8月4日間，每日上午8時至下午4時關閉。

關閉的匝道包括Sunland的Sunland Blvd.、 Allen Ave.， Altadena Drive和Sierra Madre大道（西向出入口匝道），巴沙迪那的聖蓋博大道（San Gabriel Blvd.）東向出入口匝道，靠近亞凱迪亞（Arcadia）、聖瑪利諾（San Marino）和聖蓋博邊界。

為進行道路施工，210號四個出口路段（方形處）將自7月31日起到8月4日間，每日...
為進行道路施工，210號四個出口路段（方形處）將自7月31日起到8月4日間，每日上午8時至下午4時關閉。（加州交通廳）

加州交通廳（Caltrans）28日稱，與大多數夜間進行的重型施工不同，該項工程將於白天進行，210號高速公路出入口匝道及通往210號高速公路的幾條輔助道路，會自上午8時到下午4時關閉部分路段，受影響道路可能減少至一條車道或封鎖一條車道。交通廳並指出，不會關閉兩個連續出口或入口匝道，駕駛人可選擇改至下一個或最近匝道出入高速公路。

交通廳發言人畢肖夫（Marc Bischoff）說，駕駛人可看高速公路上閃爍的電子訊息標誌，了解哪些出口關閉，交通廳也呼籲民眾，此情況可能使210號高速公路造成擁堵。

畢肖夫指出，這項工程是一個多年計畫中的一部分，該計畫旨在改善附近地面路段人行道，增加有倒數計時的紅綠燈標誌，以滿足「美國殘疾人法案」（Americans With Disabilities Act）。

他並表示，若預定工程無法按時完工，加州交通廳可能會將關閉時間延長至8月4日後。他說，完成巴沙迪那地區的工程後，該計畫將沿著210號高速公路一路向東至聖伯納汀諾（San Bernardino）。整個計畫預計2025年夏季完工。

加州 聖蓋博 亞凱迪亞

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