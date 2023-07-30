好萊塢大罷工 專家找解方

拉丁裔作家委員會副主席、WGAW/電視作家和製片人Jorge Rivera。（記者楊青／攝影）

好萊塢劇作家工會、演員工會、酒店工人、餐飲勞工 等，在今年夏季形成了20世紀70年代以來規模最大的罷工 潮；鋼鐵和汽車行業勞工也揚言，將在今年夏末和初秋加入罷工行列。酒店和劇作家罷工代表28日表示，工資和福利待遇跟不上房價漲勢和通貨膨脹是罷工的原因和訴求。

來自洛杉磯地區五星級酒店的清潔工人、好萊塢拉丁裔作家委員會副主席暨WGAW/電視作家和製片人Jorge Rivera、加州26區參議員、前勞工領袖Maria Elena Durazo、聖塔巴巴拉加大歷史系教授暨工作、勞工和民主研究中心主管Nelson Lichtenstein、 UNITE HERE Local 11聯合工會總裁Ada Briceño、柏克萊加大地理與教育學名譽教授Harley Shaiken等人，在28日參加了由少數族裔媒體中心舉辦的線上會議，主題為「罷工潮背後——為什麼我們無法支付生活費用？」並討論行業利潤飆升、通貨膨脹、人工智能威脅等相關議題。

好萊塢地區一家五星級酒店的罷工代表說，她每天負責六個房間的打掃，因為地板都是大理石的，地毯是義大利進口，酒店清潔有額外要求，包括家具上不能有指紋等，每天工作挺累的。她兩周的支票是1500元，一個月3000元左右，但她的房租每月1100元，只有她和她的寵物居住，但她需要往老家寄錢幫助父母家用，所以每小時薪資至少要增加5元才夠。

Jorge Rivera是一位編劇，在好萊塢闖蕩了很多年，此次也在罷工行列中。他表示，好萊塢劇作家的上一次罷工是在60年前，當時的訴求是醫療保險 ，並達成了利潤分紅商業模型。但是電視產業的利潤主要來自電視廣告，只要電視台將廣告時間售出，劇作家等創作人員就能分得一杯羹；DVD的銷售，創作人員也有分紅，所以在60年代之後相當長的時期内，很多演員和編劇可以得到穩定的收入，可以負擔得起醫療保險和各種生活開支。

但是，近年串流媒體平台出現後，一些科技公司開始插手營運電視電影，DVD帶來的電視廣告分紅被淘汰，整個運作的商業模式改變，嚴重影響創作人員的收入。他表示，以前好萊塢電視創作人員可能會一次拿到1萬元的支票，現在則少很多；而且拿到支票的時間也是在六個月之後，很多人沒有持續的收入來源，一年收入不到3萬元，醫療保險甚至支付房租都成問題。

Rivera表示，劇作家們想要爭取公平且能夠維持生活的收入。他們知道有一個公司掙了2000多億元的利潤，劇作家工會的1萬1000成員希望得到其中的2%，也就是4.5億元左右。

聖塔巴巴拉加大勞工和民主研究中心主管Lichtenstein表示，由於勞動力緊縮，工人罷工似乎處於優勢地位，但很多勞工沒有工會的支持。比如洛杉磯地區酒店服務業有很強大的服務聯盟，但只有6%的勞工屬於工會。鋼鐵和汽車行業計劃加入罷工行動，但也缺乏工會組織。