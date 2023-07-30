護租戶免遭驅逐 洛市長伸援

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）將提供資源，幫助洛杉磯居民保住自己的寓所，其中之一是豪宅稅稅收的運用計畫。（貝斯官網）

在8月1日租金 償還截止前，洛杉磯 市市長貝斯（Karen Bass）和議員拉曼（Nithya Raman）提供資源，幫助洛杉磯居民保住自己的寓所。貝斯在聲明中表示：「COVID-19租金保護措施將到期，我們會與市議會及住房部門合作，為可能受到影響的人提供資源，並竭盡所能防止可能的驅逐行動。」

拉曼亦提到，洛杉磯市將利用所有可行資源，包括租戶保護措施、ULA措施資金及驅逐辯護計畫，防止居民因拖欠租金而無家可歸。根據疫情期間租戶的保護措施，2020年3月至2021年9月期間的租金需在8月1日之前完全結清；2021年10月至2024年1月31日期間的租金，則須於2024年2月前繳清。

ULA措施也稱為「豪宅稅」，針對價值超過500萬美元的房產徵收4％的銷售稅，對價值超過1000萬美元的房產徵收5.5％的銷售稅。銷售稅收入將用於租戶保護措施，包括保護低收入老人、租金援助計畫以及建設更多經濟房舍。

市府最早報告指出，ULA措施每年將有6億到11億美元的收入，但這一估算已下修為6.72億美元。市長辦公室表示，ULA支出計畫將於8月2日提交給市議會的住房和無家可歸委員會，之後提交給全體議會。

ULA支出計畫提出以下建議：

一、1840萬美元用於短期緊急援助計畫，允許符合條件的租戶家庭申請最多六個月的拖欠租金。

二、2300萬美元用於城市的驅逐辯護／預防計，該計畫將擴大Stay Housed LA計劃，這是與洛杉磯縣、法律服務提供者和社區組織合作的項目。

三、550萬美元用於租戶教育擴展計畫，提供租戶包括研討會和法律服務。

四、1120萬美元用於租戶免受騷擾保護計畫，向租戶和房東 介紹他們的權利和義務。市議會於2021年8月通過了租戶反騷擾條例，旨在保護租戶免受房東的騷擾。