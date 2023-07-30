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台美小姐選拔 12佳麗8月5日爭后冠

本報記者／洛杉磯報導
將參加台美小姐選美決賽的12位佳麗合影。（本報記者╱攝影）
將參加台美小姐選美決賽的12位佳麗合影。（本報記者╱攝影）

2023年台美小姐選美決賽訂於8月5日登場，本屆共有12位佳麗從初選中脫穎而出，角逐台美小姐皇后桂冠。主辦方台灣會館昨天舉行記者會，佳麗們輪流自我介紹，分享參賽感言。決賽將在聖蓋博（San Gabriel）市希爾頓酒店（Hilton）進行，屆時佳麗們將一起獻上精彩的開場舞，驚艷亮相。

12位參加決賽佳麗名單分別是：蔣雨婕（Vivian Chiang）、江小如（Rose Chiang）、林修帆（Jill Lin) 、宋依珊（MimiQ Soong） 、古佳瑜（Cheryl Ku） 、杜若薇（Lea Dum Ortier） 、姜安婕（Angelina Chiang）、 林萎榛（Ashley Lin） 、陳侑萱 （Christie Chen） 、林耘瑄 （May Lin）、許潔如（Hilary Hui）、簡良瑾（Emilyn Cahn）。

本次脫穎而出的佳麗來自不同的背景和年齡段，有高中生、大學生、碩士生，還有一位擁有兩個碩士學位以及一個博士學位的參選人，她們都熱愛台灣文化，希望能夠用自己的力量去傳播台灣文化。

有兩位佳麗表示，自己看著台美小姐選拔賽長大，深受啟發決定來參賽。一號選手蔣雨婕說，自己在5歲時就看過台美小姐比賽，覺得佳麗們很好地代表了台灣形象；而11號佳麗許潔如則是在看了台美小姐比賽後，認為台美小姐可以傳遞出美麗和力量，因此決定來參賽。12位佳麗各有所長，才藝突出，其中6號佳麗杜若薇會講五種語言，她表示作為一名台美人，自己感到非常自豪，也希望能夠去傳播台灣的文化和力量。

將參加台美小姐選美決賽的12位佳麗輪流自我介紹。（本報記者╱攝影）
將參加台美小姐選美決賽的12位佳麗輪流自我介紹。（本報記者╱攝影）

在這些佳麗中，有六位佳麗都曾做過台美社區的義工，3號佳麗林修帆還是台美青商會的理事，她們都希望通過台美小姐這個平台為社區服務更多。

台美小姐總召集人楊悅英表示，歷年來的台美小姐比賽讓主流社會對台灣有了更多的了解，自己深深感受到了他們對台灣的友好，以及對台灣目前面臨的國際地位也十分了解。台美小姐的比賽不再侷限在台灣社區之中，而是讓台美人不斷地走向主流社會，讓美國社會了解到台美人的付出和貢獻。

台美小姐選美決賽將於8月5日登場，屆時12位佳麗將登台競技，角逐皇后、公主、親善大使、最佳才藝和最佳人氣等獎項。

聖蓋博

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