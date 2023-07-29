安吉利斯風景區2搶案 3死6嫌被捕

巴沙迪那警局逮捕了6名涉嫌在洛杉磯風景名勝區進行搶劫的男女。(FOX11)

洛杉磯 縣巴沙迪那警局日前逮捕了6名涉嫌在洛杉磯風景名勝 區進行搶劫的男女，兩起事件共導致安吉利斯國家森林(the Angeles National Forest)中的一名男子和派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes)的一對夫婦被殺。

巴沙迪那警局巡佐戈麥斯(Lt. Keith Gomez)26日表示，已逮捕了嫌犯，據信他們都是街頭幫派 成員，目標鎖定停車在轉彎處俯瞰遠景的受害者。「大多數情況下，受害者遭到襲擊時都沒有警覺，」，麥斯說，「我們相信作案的動機是搶劫。」警方稱，逮捕時查獲四支槍。

7月22日凌晨3點左右，巴沙迪那警方獲報安吉利斯國家森林一起槍擊事件，在克雷斯特高速公路(Crest Highway)附近發現墜毀車輛。32歲的駕駛穆尼奧斯(Jessie Munoz)來自洛杉磯，身中多槍當場死亡，但車內的女乘客沒有受傷。

兩天後，洛杉磯巡警接獲通報，在派洛斯福德牧場裡俯瞰鵜鶘灣的海濱停車場發現一輛滿是彈痕的轎車。36歲的駕駛拉莫斯(Jorge Ramos)和26歲的乘客惠特克(Taylor Raven Whittaker)均因傷重身亡。戈麥斯表示，調查人員認為這兩起案件有關，但因警方正在調查兇殺案而無法透漏細節。

巴沙迪那警方使用未公開的技術識別安吉利斯國家森林事件中的兩名嫌犯和一輛嫌疑車，並組成團隊，在全景城找到打算進行另一宗搶劫的嫌犯。戈麥斯表示，警方認為當時的行動至關重要。警方目前仍在與洛杉磯地方檢察官辦公室合作，確認所有的指控。戈麥斯表示這些指控包括謀殺、搶劫和武器違規等。