蛇行賊累犯54案 量刑日獲釋

Christopher Michael Jackson犯下54項偷盜罪，卻在量刑日當天獲釋。（河濱縣警方提供）

河濱縣一名被判犯下54項偷盜罪的慣犯，日前在短暫關押之後判刑，但根據加州 47號提案，罪犯當天就被釋放，讓所有受害商家和當地居民憤怒。有受害者認為，這種抓了就放的作法甚為荒謬，司法系統已徹底癱瘓

33歲的傑克森（Christopher Michael Jackson）27日(本周四)在河濱高等法院被判54項入室盜竊重罪成立，判處七個月監禁，但因服刑期滿，當天傍晚被釋放。

傑克森同時被判處須佩戴腳踝監視器近12年，賠償15萬元，不能靠近其曾偷盜的河濱和莫雷諾谷的54家企業。他同時被勒令參加為期六個月的住院戒毒治療計劃。

但是，犯下54項偷竊罪而判刑當天就釋放，跌破受害商家和當地居民的眼鏡。被偷盜的河濱縣Rustic Roots Salon 的合夥人表示，現在的司法系統已徹底癱瘓了。

傑克森近年來的偷盜活動層出不窮，他通過屋頂或隔壁潛入商店，並在地板上像蛇一樣爬行來躲過警報器。2021年11月，他在Rustic Roots美髮沙龍偷走了價值數百元商品、收銀機中的現金以及一個裝有 8000元的保險箱。

2022年1月，他從鄰近的一家企業潛入河濱市的皇冠黃金交易所，竊取了價值1萬5000元的白銀。商家不但損失了白銀，還必須支付維修和升級安全設備的費用。受害商家表示，罪犯一次又一次釋放，一次又一次作案，受害商家越來越多，現在的司法到底在幫助誰？「我認為對他犯罪的量刑實在是太荒謬了。我們現在所做的只是捕獲並釋放？我們是在抓捕罪犯嗎？」

但河濱縣地方檢察官 辦公室表示，加州47號提案至今仍在實施當中，該項當時獲得多數選民支持的提案，在年前的罷免投票中並沒有獲得多數支持。

加州2014年通過的47號提案，旨在通過將某些重罪減為輕罪，將非嚴重、非暴力和非性犯罪者排除在州監獄 之外，希望將節省下來的錢用於受害者服務、K-12學校及心理健康和藥物治療。950元以下的偷盜可免予坐牢。

地區檢察官Mike Hestrin本周在一份書面聲明中表示，像傑克遜這樣的慣犯，可以從辛勤工作的人們那裡反複偷盜，但他在監獄中服刑的時間，比數百名受害者挽回損失所需的時間還要短，這是不合理的。