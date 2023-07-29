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河濱18歲至21歲過渡性居所開放

記者啟鉻／河濱報導
非營利機構沃爾登家庭服務推動過渡年齡青少年之家，為正在過渡到成年期的年輕個人提供安全和支持。（Walden Family Services官網）
非營利機構沃爾登家庭服務推動過渡年齡青少年之家，為正在過渡到成年期的年輕個人提供安全和支持。（Walden Family Services官網）

南加內陸河濱市（Riverside）針對18歲至21歲青少年過渡性之家，近日正式對外開放。目的在幫助該年齡段青少年順利過渡到成年生活。

據悉，非營利機構沃爾登家庭服務（Walden Family Services）已開設過渡年齡青少年（Transitional Age Youth）之家，旨在進一步推進該機構使命，為正在過渡到成年期的年輕個人提供安全和支持性的住房。

過渡性之家佔地2800平方呎，可容納七名青少年。該機構指出，提供住處外，還提供全面的服務，如個案管理和培訓，以培養獨立生活技能。該計畫還幫助青少年實現教育就業機會，同時努力尋找永久住房。

沃爾登家庭服務組織執行長斯蒂沃絲（Teresa Stivers）表示，該設施將成為年輕人的滋養和成長空間，使他們發展獨立生活和成長所需的技能。

沃爾登家庭服務組織總部位於聖地牙哥，計畫將在整個南加州繼續開展其它過渡性住房項目。

非營利機構沃爾登家庭服務組織成立於1976年，是一家總部在南加聖地牙哥的全美慈善機構。該機構旨在為兒童、家庭和青少年提供支持和服務，尤其是處於需要保護或處於有風險狀況下的人群。

該組織致力於提供多種支援和庇護方案，以確保兒童和青少年能夠成長在安全、健康且有愛心的家庭環境中。他們的服務範圍包括收養家庭和過渡性家庭等，並提供情感和行為支援、教育和心理健康服務，以幫助這些孩子克服挑戰，建立積極的生活模式。

除了為兒童和家庭提供支持外，還幫助18歲至21歲的青少年順利過渡到成年期。同時提供獨立生活技能培訓和協助就業和教育機會，以幫助這些年輕人順利踏入成年生活。

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