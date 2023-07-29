飛達教育魏昕：推翻平權招生後 亞裔仍要持久戰

飛達教育創辦人兼執行長魏昕表示，亞裔仍要做好持久戰準備，且要提高自身實力。（魏昕提供）

世界日報「2023秋季升學規劃講座」即將舉辦。面對美國最高法院推翻「種族平權招生」，飛達教育創辦人兼執行長魏昕表示，亞裔 不要過度樂觀，要準備好持久戰，提高自身實力。

魏昕表示，今年主要話題是面對挑戰趨勢，如何提高亞裔的競爭優勢。其中最熱門話題就是美國最高法院推翻「種族平權招生」，讓高校無法藉由平權法案歧視 亞裔學生。這個裁決出來當天，哈佛和北卡兩所敗訴學校就已發表聲明會繼續延續招生政策和具體做法。不僅這兩所學校，公開發表聲明的包括哥倫比亞、賓大、杜克和南加大等高校，甚至加州公立大學也發布聲明。要從根本解決這個問題，僅靠法律手段很難解決。華人家長不要太天真，以為哈佛敗訴就會停止歧視。這些學校用一些主觀衡量標準要求學生由來已久，哈佛大學對本科生招生的基本準則就是年輕人要有服務社區的意識。很多華人家長以為只是類似於中國的為人民服務。其實了解哈佛歷史的人都知道，哈佛大學最初招生主要針對精英群體，而不是單純成績好的學生。

他表示，華人家長也要做好現實的心理準備，透過這些高校歧視猶太 裔學生的歷史就能明白。猶太人從1920年到1950年長期遭遇歧視，猶太人通過法律和官司勝訴，但史丹佛大學直到去年10月才對當年歧視猶太裔社區和學生公開道歉。因此，解決辦法不能只是法律手段，同時要針對這些學校的主觀軟性指標提升自己的競爭實力，不僅是成績好，要提高素質和社會責任感，提高其肩負重任，走出校門後如何為社會服務才是最根本的。

魏昕每年寒暑假都會帶著來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等國的貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感和貢獻心的青少年。