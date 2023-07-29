我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

飛達教育魏昕：推翻平權招生後 亞裔仍要持久戰

記者張宏/洛杉磯報導
飛達教育創辦人兼執行長魏昕表示，亞裔仍要做好持久戰準備，且要提高自身實力。（魏昕提供）
飛達教育創辦人兼執行長魏昕表示，亞裔仍要做好持久戰準備，且要提高自身實力。（魏昕提供）

世界日報「2023秋季升學規劃講座」即將舉辦。面對美國最高法院推翻「種族平權招生」，飛達教育創辦人兼執行長魏昕表示，亞裔不要過度樂觀，要準備好持久戰，提高自身實力。

魏昕表示，今年主要話題是面對挑戰趨勢，如何提高亞裔的競爭優勢。其中最熱門話題就是美國最高法院推翻「種族平權招生」，讓高校無法藉由平權法案歧視亞裔學生。這個裁決出來當天，哈佛和北卡兩所敗訴學校就已發表聲明會繼續延續招生政策和具體做法。不僅這兩所學校，公開發表聲明的包括哥倫比亞、賓大、杜克和南加大等高校，甚至加州公立大學也發布聲明。要從根本解決這個問題，僅靠法律手段很難解決。華人家長不要太天真，以為哈佛敗訴就會停止歧視。這些學校用一些主觀衡量標準要求學生由來已久，哈佛大學對本科生招生的基本準則就是年輕人要有服務社區的意識。很多華人家長以為只是類似於中國的為人民服務。其實了解哈佛歷史的人都知道，哈佛大學最初招生主要針對精英群體，而不是單純成績好的學生。

他表示，華人家長也要做好現實的心理準備，透過這些高校歧視猶太裔學生的歷史就能明白。猶太人從1920年到1950年長期遭遇歧視，猶太人通過法律和官司勝訴，但史丹佛大學直到去年10月才對當年歧視猶太裔社區和學生公開道歉。因此，解決辦法不能只是法律手段，同時要針對這些學校的主觀軟性指標提升自己的競爭實力，不僅是成績好，要提高素質和社會責任感，提高其肩負重任，走出校門後如何為社會服務才是最根本的。

魏昕每年寒暑假都會帶著來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等國的貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感和貢獻心的青少年。

魏昕在1982年以全額獎學金被常春藤盟校賓夕法尼亞大學錄取， 隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選菁英。

世界日報即將舉辦「2023秋季升學規劃講座」，屆時歡迎掃描二維碼（如附圖）參與。
世界日報即將舉辦「2023秋季升學規劃講座」，屆時歡迎掃描二維碼（如附圖）參與。

歧視 猶太 亞裔

上一則

台灣珍奶秀出軟實力

下一則

河濱縣突發山火 延燒900畝

延伸閱讀

哈佛招生疑優惠校友、捐款金主 教育部展開民權調查

哈佛招生疑優惠校友、捐款金主 教育部展開民權調查
哈佛大學校友、捐款大戶子女錄取政策 遭教育部調查

哈佛大學校友、捐款大戶子女錄取政策 遭教育部調查
辯論大學平權 聯邦總律師也為自己爭性別平等

辯論大學平權 聯邦總律師也為自己爭性別平等
廢平權招生 印裔碩士生：招生黑暗面仍難畫句點

廢平權招生 印裔碩士生：招生黑暗面仍難畫句點
變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來

變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來
推翻大學平權招生 SAT會不會加速退場？

推翻大學平權招生 SAT會不會加速退場？

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外