第六車無證客抵洛 德州共丟包234人

無證客先送至洛杉磯華埠的St. Anthony's Croatian 教堂，與洛杉磯市府工作人員和為移民提供幫助的組織接洽。（谷歌地圖）

第六輛來自德州、載有36名無證客 的大巴車，27日早上8時50分抵達洛杉磯 。在不到一周前，同樣來自德州的第五輛丟包巴士，於本月22日載著包括中國大陸在內的44名偷渡客抵洛。

市長巴斯（Karen Bass）辦公室發言人Zach Seidl27日在聲明中指出，「洛杉磯市會繼續與相關部門、洛縣政府、非營利組織和其他機構合作，依照今年年初制定的接收無證客的計畫行事。」

根據非營利組織「移民 人道權利聯盟」（Coalition for Humane Immigrant Rights, CHIRLA）消息，27日這批送至洛杉磯的無證移民中，包含15名男子、8名女子及13名兒童。兒童最小2歲、最大17歲。他們先是送至洛杉磯華埠的St. Anthony's Croatian 教堂，在那裡與洛杉磯市府工作人員和為移民提供幫助的組織接洽，再被進一步安排。

22日從德州布朗斯維爾（Brownsville）抵達洛杉磯聯合車站（Union Station）的44人巴士，車上有來自墨西哥、哥倫比亞、中國、海地、宏都拉斯、秘魯和委內瑞拉的無證客，其中14名是2至14歲的兒童。抵達後，他們被帶到洛杉磯華埠的大教堂高中，接受健康檢查並獲得食物。

「移民人道權利」工作人員表示，無證移民除了獲得食品、水、衣服、衛生用品和法律指導，還會與本地的親人見面。這批人員中分別來自宏都拉斯、墨西哥、秘魯和委內瑞拉（Venezuela）。

德州在6月14日向洛杉磯送了第一批無證客後，截至7月27日一共送了六批，共計234名無證客。