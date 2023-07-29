泰勒絲開唱 LA Metro延長營運

乘坐地鐵前往SoFi體育館的路線圖。（LA Metro）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）將於8/3-8/5以及8/7-8/9日在洛杉磯縣英格伍（Inglewood）的SoFi體育館（SoFi Stadium）連開六場演唱會，為了保障屆時交通順暢，洛縣大都會交通管理局（LA Metro）將推遲地鐵 營運時間，並增加兩趟免費班車。

其中，A、B、D、E、C和K線列車將運行至凌晨2點，以便在演唱會結束後為歌迷們提供服務。通常，火車在午夜停止運行。但在演唱會之夜，地鐵最後一趟列車將於凌晨2點從洛杉磯市中心的7號／地鐵中心站出發。此外，火車的運行間隔為15分鐘，比平時的非高峰期20分鐘要短。

LA Metro還將增加兩輛免費班車，將乘客從火車站直接送往SoFi體育館。其中一趟從K（Crenshaw）線的英格伍市中心站（Inglewood Station）出發，另一條從105號高速公路中間的C線（Hawthorne/Lennox）站出發。 班車將於下午3:30至下午6:30運行，演唱會結束後班車將運行90分鐘。

此外，乘坐地鐵往返SoFi體育場有以下三種便捷方式：第一種是乘坐 K 線到英格伍市中心站，然後乘坐免費巴士前往SoFi體育館，該選項最適合來自西區、東區、洛杉磯中部和北部地區的歌迷，他們還可以乘坐 E 線到 Expo/Crenshaw站，然後在街對面換乘K線。 如果從聖蓋博谷出發，可乘坐A線、E線、K線。

第二種便是乘坐C線到Hawthorne/Lennox站，然後免費班車前往SoFi體育場，適合來自南部和東部的粉絲。如果從橙縣出發，可以從Norwalk站乘坐C線；如果從長堤（Long Beach）地區出發，可以乘坐A線到 Willowbrook/Rosa Parks站，然後轉乘C線。

第三種選項則是從洛杉磯國際機場 (LAX ) 地區酒店出發，沿世紀大道 (Century Boulevard) 乘坐地鐵117路公交車至SoFi體育場。在以下站點上車：LAX City Bus Center、Sepulveda/Century、Century/Avion、Century/Airport、Century/International、Century/Aviation，可選擇在Century/Yukon出口下，步行最短距離即可到達SoFi體育場。

地鐵或普通巴士的票價為每人往返3.50元。為避免在售票機前排隊等候，歌迷們可以在演出當天購買地鐵票，並下載TAP應用程序，只須在檢票口、鐵路站台上的藍色TAP驗證器或公交車上的收費箱上輕觸手機即可。