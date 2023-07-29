我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

鳳凰城將有台灣城 商圈正熱

記者張庭瑜／鳳凰城報導
亞利桑納州鳳凰城的台商們計劃打造一個「台灣城」商圈，為當地居民和遊客提供一個獨特的體驗，讓他們感受到台灣的風情和魅力。（pexel示意圖）
亞利桑納州鳳凰城的台商們計劃打造一個「台灣城」商圈，為當地居民和遊客提供一個獨特的體驗，讓他們感受到台灣的風情和魅力。（pexel示意圖）

亞利桑納州鳳凰城的台美商圈近年來發展火熱，隨著愈來愈多的台僑移居當地，華人店家增多，已經有業者表示有意願在當地投資「台灣城」，推廣台灣文化並吸引遊客。

鳳凰城台美商會會長黃錫珩表示，近年來該商圈發展非常火熱，做為長年居住在此地的居民，黃錫珩目睹了過去近幾十年的變化，尤其是去年底以來變化更為明顯，愈來愈多不同類型的旅行團來此參訪。

今年，他們協助了許多企業，尤其是與台積電有關的企業，許多供應鏈當中的化學公司也在此區域購地興建工廠。從今年開始，這些公司的進駐又引來了更多周邊服務，例如住宿和辦公場所。他們的員工或新來的台灣人肯定會有需要資源，例如學校和學術教育。目前在台積電廠區附近，還有一所學校提供雙語教育，讓孩子有機會講中文。

黃錫珩透露，不少企業也已經購地投資，預計將打造成「台灣城」。僑務諮詢委員高志中則證實，有兩家台灣知名企業計劃在台積電附近投資1億美元打造「台灣城」。這個項目的初衷是讓全世界都能認識台灣人和台灣文化。他舉例說，在倫敦有中國城，在洛杉磯也有唐人街。

高志中進一步提到，台僑圈計劃在另一個地方建設台灣文化館，將展示台灣的傳統文化和藝術，包括布袋戲、台灣古董、台灣音樂和畫作等。他強調，這些都是台灣獨有的文化，希望能推廣並吸引遊客。

他們希望能夠與當地政府、旅遊局和學校合作，為大眾提供免費的文化體驗和教育活動。同時，他們計劃與美國政府合作，將台灣文化推廣到美國市場，並在亞利桑納州打造一個旅遊地標，整個項目將以台灣的藝術品和產品為主。

此外，他們還希望有機會與美國州和市政府的觀光局以及學區合作，提供給學區的孩子們免費參觀藝文館，並贈送禮物。此外，孩子們還將有機會參與DIY（自己做）活動，例如製作台灣奶茶。這些活動都是免費的，孩子們可以品嘗自己製作的台灣奶茶，並學習製作的過程。

台積電 投資 教育

上一則

錢走了 加州稅收流失全美最多 佛州、德州受惠

下一則

阿拉斯加獵熊還染黃 華男非法經營遭起訴

延伸閱讀

亞利桑納最大郡今年已25人熱死 鳳凰城準備10冷凍櫃裝遺體

亞利桑納最大郡今年已25人熱死 鳳凰城準備10冷凍櫃裝遺體
失蹤4年 亞利桑納州少女現身蒙州警局 與母團圓

失蹤4年 亞利桑納州少女現身蒙州警局 與母團圓
鳳鳳城29天110℉ 台積電員工抗高溫

鳳鳳城29天110℉ 台積電員工抗高溫
台積電美廠有機會？參院表決 允許部分半導體廠免環評

台積電美廠有機會？參院表決 允許部分半導體廠免環評
真的熱死…亞州最大郡被奪25命 鳳凰城備冷凍櫃裝遺體

真的熱死…亞州最大郡被奪25命 鳳凰城備冷凍櫃裝遺體
鳳鳳城持續29天110度 台積電員工抗高溫

鳳鳳城持續29天110度 台積電員工抗高溫

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外