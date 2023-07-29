鳳凰城將有台灣城 商圈正熱

亞利桑納州鳳凰城的台商們計劃打造一個「台灣城」商圈，為當地居民和遊客提供一個獨特的體驗，讓他們感受到台灣的風情和魅力。（pexel示意圖）

亞利桑納州鳳凰城的台美商圈近年來發展火熱，隨著愈來愈多的台僑移居當地，華人店家增多，已經有業者表示有意願在當地投資 「台灣城」，推廣台灣文化並吸引遊客。

鳳凰城台美商會會長黃錫珩表示，近年來該商圈發展非常火熱，做為長年居住在此地的居民，黃錫珩目睹了過去近幾十年的變化，尤其是去年底以來變化更為明顯，愈來愈多不同類型的旅行團來此參訪。

今年，他們協助了許多企業，尤其是與台積電 有關的企業，許多供應鏈當中的化學公司也在此區域購地興建工廠。從今年開始，這些公司的進駐又引來了更多周邊服務，例如住宿和辦公場所。他們的員工或新來的台灣人肯定會有需要資源，例如學校和學術教育 。目前在台積電廠區附近，還有一所學校提供雙語教育，讓孩子有機會講中文。

黃錫珩透露，不少企業也已經購地投資，預計將打造成「台灣城」。僑務諮詢委員高志中則證實，有兩家台灣知名企業計劃在台積電附近投資1億美元打造「台灣城」。這個項目的初衷是讓全世界都能認識台灣人和台灣文化。他舉例說，在倫敦有中國城，在洛杉磯也有唐人街。

高志中進一步提到，台僑圈計劃在另一個地方建設台灣文化館，將展示台灣的傳統文化和藝術，包括布袋戲、台灣古董、台灣音樂和畫作等。他強調，這些都是台灣獨有的文化，希望能推廣並吸引遊客。

他們希望能夠與當地政府、旅遊局和學校合作，為大眾提供免費的文化體驗和教育活動。同時，他們計劃與美國政府合作，將台灣文化推廣到美國市場，並在亞利桑納州打造一個旅遊地標，整個項目將以台灣的藝術品和產品為主。

此外，他們還希望有機會與美國州和市政府的觀光局以及學區合作，提供給學區的孩子們免費參觀藝文館，並贈送禮物。此外，孩子們還將有機會參與DIY（自己做）活動，例如製作台灣奶茶。這些活動都是免費的，孩子們可以品嘗自己製作的台灣奶茶，並學習製作的過程。