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台灣珍奶秀出軟實力

記者張庭瑜／鳳凰城報導
台灣手搖店「大苑子」，經老闆等人努力嚐試，成為亞利桑納州當地人最愛的飲品店之一。（記者張庭瑜／攝影）
台灣手搖店「大苑子」，經老闆等人努力嚐試，成為亞利桑納州當地人最愛的飲品店之一。（記者張庭瑜／攝影）

台積電亞利桑納州設廠，帶動相關投資，著名的珍珠奶茶已搶先進駐。當地台商透露，亞利桑納州已開設了約250家奶茶店，預計明年將會超過300家。

僑務諮詢委員高志中表示說，他一直致力於將台灣的文化傳播到亞利桑納州，積極與台灣各單位合作，奶茶就是一項。

當地台灣手搖飲店「大苑子」的老闆Gina分享了她的經驗。她提到開店的初衷，是因為當地許多打著台灣奶茶名號的手搖店，卻發現這些店大多由越南裔開設。為了正確呈現台灣的美食文化，決定自己開店，並特地返台學習技術，希望將最正宗的台灣味道帶回美國。

Gina也分享了在開店過程中所遇到的挑戰，其中包括如何在海外傳遞台灣特色的口味。儘管面臨著困難和文化差異，像「蕃茄梅」和芋泥口味這樣的飲品並不適合當地人的口味，但他們鍥而不捨，反覆嘗試，最終成功地將店鋪打造成了當地人喜愛的飲料店之一。他們甚至引入了當地的水果，以迎合當地消費者的口味需求，同時也能將台灣鮮果口味推廣給大眾。

台美商會會長黃錫珩表示，大約兩年前，鳳凰城開始興起波霸奶茶店。這些新的波霸奶茶店不僅數量眾多，還包括許多以前從未見過的品牌，並逐漸在市場上占有一席之地，更受到當地人歡迎。目前全州大約有250家店鋪，但並非所有店鋪的經營者都是台灣人。

她提到，除了老虎堂，幸福堂也相繼進駐，還有許多來自加州的業者對這個市場表現出濃厚的興趣，例如一芳等品牌，都希望能在亞利桑納州開設分店。黃錫珩還指出，這些手搖店都在市場上的表現不錯，尤其是在學生聚集的區域更受歡迎。

自半導體巨頭台積電宣布進駐亞利桑納州後，亞利桑納州的形象和商圈逐漸發生了變化。台積電的進駐不僅引起了台灣社區的熱烈討論，也引起了主流社區的關注，進一步提高了亞利桑納州的知名度，並推動了「台灣軟實力」的經濟增長。

亞利桑納州 台積電 加州

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