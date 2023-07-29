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美食地圖／Patisserie Tony Wong 玫瑰蛋糕求愛必備

記者張宏／洛杉磯報導
香港帝苑酒店廚師Tony Wong的甜品店日前在聖蓋博開業。（記者張宏／攝影）
香港帝苑酒店廚師Tony Wong的甜品店日前在聖蓋博開業。（記者張宏／攝影）

香港知名品牌甜品店Patisserie Tony Wong日前在聖蓋博開業，其招牌玫瑰花蛋糕用巧克力製成的花瓣美輪美奐，據說已成為求愛求婚必備道具。Emoji表情符號慕斯外形可愛、香港帝苑酒店最夯的拿破崙派（Napoleon）多種演繹，這些甜品兼具顏值和口感，開業不久就獲得華人追捧和好評。

（記者張宏／攝影）

香港帝苑酒店知名甜品廚師黃耀文（Tony Wong）的甜品店Patisserie Tony Wong日前在聖蓋博開業。黃耀文從機械工人成長為香港著名的甜品師，人生故事相當勵志。他個人甜品品牌已有14年歷史，以手工立體玫瑰花蛋糕出圈，秉承著用最好食材、精湛的創作手法，做出完美的甜品，受到香港很多明星和民眾們的喜愛。

時至今日，黃耀文的兒子黃仲安（Leo Wong），子承父業，學成甜品手藝，把品牌帶到加州聖蓋博。Leo青出於藍，將甜品造型推向藝術的境界。 Leo說，以前自己過生日都是爸爸製作生日蛋糕為其慶祝，如今換他給一雙兒女做生日蛋糕。蛋糕是可以帶給家人朋友幸福感的點心，希望每一個來店的客人在視覺、味覺上都能感受到幸福的味道。

招牌玫瑰花蛋糕。（記者張宏／攝影）
招牌玫瑰花蛋糕。（記者張宏／攝影）

合夥人Kathy表示，招牌玫瑰花蛋糕用巧克力製成玫瑰花瓣，外形逼真且有各種顏色，現在已成為求婚求愛的最佳道具。日前有一個年輕人買了多款粉色玫瑰花蛋糕，將其拼成心形求愛，成功獲得女方的芳心。 每逢週末店門口都大排長龍，年輕人和不少香港移民都很喜歡。店裡人氣單品Double Cheese口感濃郁，尤其適合華人口味。喜歡各式水果蛋糕的民眾也可嘗試其草莓、芒果、藍莓、荔枝等水果塔。 店裡還有其招牌蝴蝶酥和其他曲奇成品，在今年的中秋節還會推出奶黃月餅和蝴蝶酥的組合。

各式水果塔。（記者張宏／攝影）
各式水果塔。（記者張宏／攝影）
造型可愛的慕斯蛋糕。（記者張宏／攝影）
造型可愛的慕斯蛋糕。（記者張宏／攝影）

華人李小姐已是該店的常客，她說，這裡有寬敞的戶外區域，很適合約朋友聊天下午茶。甜品選擇也很多，每次吃都不會重樣，感覺甜品師對點心製作是有愛和靈動的，會隨著季節變化搭配不同的材質。像新推出的櫻桃拿破崙，在冰凍後特別好吃，尤其感受到櫻桃對甜品的加成。

Patisserie Tony Wong為世界日報讀者提供專屬8.5折優惠，歷時一個月，沒有時間限制。

地址：303 S Mission Dr San Gabriel, CA 91776

時間：周一到周五，12PM–7PM

周六到周日11AM –8PM

合夥人Kathy手持Emoji表情符號慕斯。（記者張宏／攝影）
合夥人Kathy手持Emoji表情符號慕斯。（記者張宏／攝影）
新店開張，消費者經常大排長龍。（記者張宏／攝影）
新店開張，消費者經常大排長龍。（記者張宏／攝影）
招牌人氣Double　Cheese蛋糕。（記者張宏／攝影）
招牌人氣Double　Cheese蛋糕。（記者張宏／攝影）
粉色玫瑰花蛋糕搭配夏日飲品。（記者張宏／攝影）
粉色玫瑰花蛋糕搭配夏日飲品。（記者張宏／攝影）
香港帝苑酒店廚師Tony Wong的甜品店日前在聖蓋博開業。（記者張宏／攝影）　
香港帝苑酒店廚師Tony Wong的甜品店日前在聖蓋博開業。（記者張宏／攝影）　

香港 聖蓋博 華人

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