我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

洛杉磯旅遊局 慶25家餐廳「摘星」

記者張宏／洛杉磯報導
Villa’s Tacos成為今年米其林必比登推薦餐廳。（旅遊局提供）
Villa’s Tacos成為今年米其林必比登推薦餐廳。（旅遊局提供）

洛杉磯旅遊局26日慶祝2023年加州米其林指南發布，加州擁有共87家米其林餐廳，其中南加洛杉磯有25家餐廳榮獲一顆或多顆米其林星，另外有四家餐廳獲得米其林必比登推介，凸顯洛杉磯作為世界領先餐飲之都之一的地位。

洛杉磯旅遊局委員會總裁兼首席執行官 Adam Burke 表示，很高興看到洛杉磯世界級美食不斷獲得認可。洛杉磯是真正的創造力和創新的中心，能夠與久負盛名的米其林獎和必比登推介獎獲獎者一起慶祝，這些餐廳凸顯城市美食的多樣性。鼓勵世界各地旅客來洛杉磯體驗其多元化的美食。

長堤的Heritage餐廳第一次獲得米其林一星，另外有四家餐廳首次登上必比登推介，位於好萊塢的Providence餐廳和Heritage還首次榮獲米其林綠星獎。綠星獎是對減少食物浪費餐廳的認可，Heritage主廚Philip Pretty和Providence主廚Michael Cimarusti在這方面表現出色。2023 年米其林必比登推介精選反映洛杉磯多樣化的美食類型，洛杉磯地區有四家新餐廳獲得必比登推介，該稱號表彰物超所值的優質食品。包括Carnes Asadas Pancho Lopez、Cobi’s、Eat Joy Food 和 Villa’s Tacos、Bib Gourmand。 Bib Gourmand餐廳提供全套菜單，包括開胃菜、主菜和甜點，只需49元或以下（不含稅和小費）即可訂購兩道菜和一杯葡萄酒或甜點。

洛杉磯地區的五家餐廳，包括聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的Mélisse和洛杉磯市中心的Hayato都保留其米其林二星級餐廳的地位。 此外，Kato的主廚Austin Hennelly因其獨特的調酒技巧獲得米其林的新認可，獲得米其林杰出雞尾酒獎。

洛杉磯 加州 長堤

上一則

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

下一則

好康報您知／99大華(99 Ranch Market)

延伸閱讀

頤中福中餐館上榜米其林 州議員頒獎社區同喜

頤中福中餐館上榜米其林 州議員頒獎社區同喜
第六車無證客抵洛 德州共丟包234人

第六車無證客抵洛 德州共丟包234人
洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年

洛縣2023物業估值 破2萬億連增13年
洛縣婦女臨檢被打 動手員警被開除

洛縣婦女臨檢被打 動手員警被開除
2023亞裔願景論壇 解析後疫情時代仇亞現況

2023亞裔願景論壇 解析後疫情時代仇亞現況
洛商辦空置逾2成 大樓跌價

洛商辦空置逾2成 大樓跌價

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康