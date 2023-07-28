洛杉磯旅遊局 慶25家餐廳「摘星」

Villa’s Tacos成為今年米其林必比登推薦餐廳。（旅遊局提供）

洛杉磯 旅遊局26日慶祝2023年加州 米其林指南發布，加州擁有共87家米其林餐廳，其中南加洛杉磯有25家餐廳榮獲一顆或多顆米其林星，另外有四家餐廳獲得米其林必比登推介，凸顯洛杉磯作為世界領先餐飲之都之一的地位。

洛杉磯旅遊局委員會總裁兼首席執行官 Adam Burke 表示，很高興看到洛杉磯世界級美食不斷獲得認可。洛杉磯是真正的創造力和創新的中心，能夠與久負盛名的米其林獎和必比登推介獎獲獎者一起慶祝，這些餐廳凸顯城市美食的多樣性。鼓勵世界各地旅客來洛杉磯體驗其多元化的美食。

長堤 的Heritage餐廳第一次獲得米其林一星，另外有四家餐廳首次登上必比登推介，位於好萊塢的Providence餐廳和Heritage還首次榮獲米其林綠星獎。綠星獎是對減少食物浪費餐廳的認可，Heritage主廚Philip Pretty和Providence主廚Michael Cimarusti在這方面表現出色。2023 年米其林必比登推介精選反映洛杉磯多樣化的美食類型，洛杉磯地區有四家新餐廳獲得必比登推介，該稱號表彰物超所值的優質食品。包括Carnes Asadas Pancho Lopez、Cobi’s、Eat Joy Food 和 Villa’s Tacos、Bib Gourmand。 Bib Gourmand餐廳提供全套菜單，包括開胃菜、主菜和甜點，只需49元或以下（不含稅和小費）即可訂購兩道菜和一杯葡萄酒或甜點。

洛杉磯地區的五家餐廳，包括聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的Mélisse和洛杉磯市中心的Hayato都保留其米其林二星級餐廳的地位。 此外，Kato的主廚Austin Hennelly因其獨特的調酒技巧獲得米其林的新認可，獲得米其林杰出雞尾酒獎。