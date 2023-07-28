鳳鳳城29天110℉ 台積電員工抗高溫

鳳凰城高溫破百創歷史紀錄。(記者張庭瑜/製表)

鳳凰城近期持續整整25天，打破多項氣候紀錄。據氣象部門數據，23日（周日）的氣溫高達116度（46.6攝氏度），追上2018年的最高紀錄。連續六天氣溫都達到115度，周日略降至114度，使得鳳凰城經歷了有史以來最炎熱時期。同時，亞利桑納 州首府也首次面臨平均氣溫超過100度的局面，目前的平均氣溫已達102.7度，超過了2020年8月最高紀錄。

當地氣象預測顯示，鳳凰城7月份的氣溫仍可能達到或超過110度，更有機會讓本年度7月成為打破紀錄的一年。鳳凰城已連續多週持續遭受高溫 警告，高溫超過110度的天數屢創新高，給居民帶來一定程度的挑戰。

在鳳凰城居住35年的台灣僑務委員吳玟瑞表示，夏天氣溫通常介於103度到106度，但曾在1990年6月份經歷過高溫122度的極端天氣。她回憶，當時家中沒有冷氣車，不敢外出，只能在室內苦苦煎熬。在這種極端高溫下，吳玟瑞一家只能想辦法用一個深一點的兒童游泳池來降溫，讓孩子們能夠在陽台上玩水。

吳玟瑞表示，鳳凰城的高溫讓他們多次考慮搬離，但這裡提供了就業 機會，州政府也推出了便民政策，使得他們留在這裡投資 發展。然而，她強調目前的極端高溫是一個值得重視的警示。

面對高溫挑戰，當地台僑也分享了應對措施。金小姐是一年前從台灣搬來的員工，在經歷鳳凰城的酷熱後，回台灣時特別購買了防曬外套、防曬噴霧和口罩，並時刻攜帶墨鏡應對高溫。另一位台僑太太則分享了她的小技巧，在高溫下把衣服晾曬在外面，既能節省烘衣費，又能達到殺菌效果。

氣象局的統計數據顯示，已有29天氣溫達到110度以上，且可能繼續增加。令人驚訝的是，這一數字已接近鳳凰城一年中110度以上的天數最多53天的紀錄。並且，隨著8月和9月的來臨，高溫可能持續不斷，對市民的健康和安全構成威脅。