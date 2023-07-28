高溫酷暑持久 6建議保平安

醫學博士及公共衛生碩士Kimberly S.G. Chang是一位家庭醫生，就職於加州亞裔保健服務社（Asian Health Services）。

近期以來，加州 各縣遭遇了罕見的炎熱酷暑，多地持續維持三位數高溫 。亞裔健康服務社（Asian Health Services）華裔醫師Kimberly Chang醫學 指出，民眾在酷暑季節面臨著很高的健康風險，她提出六項防暑建議，幫助弱勢群體免受傷害，平安度過盛夏高溫季。

Chang醫師分析，加州受酷暑影響最嚴重的縣都擁有龐大的亞太裔社區， 並且數據估計66萬1666名亞太裔民眾面臨著遭受酷暑的風險，其中就包括9萬6504名的65歲及以上的老年人，以及12萬4619名在14歲及以下的兒童。

為此，她給各個家庭預防酷暑提出了六項建議：

一，飲水充足。建議每小時至少喝兩杯或16盎司水。純水是最好的選擇，而椰子水等選項要好過像蘇打水或運動飲料等含糖飲料。避免飲酒和咖啡飲品。

二，穿寬鬆、輕薄和淺色的衣服，以幫助身體保持涼爽。

三，找到保持涼爽的方法。如果待在家裡不是可行選擇，去當地冷氣避暑中心。

四，避免在直射陽光下長時間待在戶外，特別是在溫度最高、太陽輻射最強的高峰時段，即上午10點至下午4點之間。

五，關心家人和朋友，尤其是易受傷害的群體，確保他們在酷暑天氣中能夠保持涼爽與健康。

六，切勿將兒童或寵物留在停泊的車內。即使去商店買牛奶短短十分鐘，也不值得冒險。就算車窗微開，停泊的車內溫度也可能在幾分鐘內迅速上升到危險的水平，導致非常不健康甚至致命的情況，千萬不要這樣做。

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