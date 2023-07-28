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世報舉辦升學講座 名校入學條件實例分析免費聽

記者王若然／洛杉磯報導
掃描二維碼註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。（本報照片）
掃描二維碼註冊世界日報「2023秋季升學規劃講座」。（本報照片）

世界日報「2023秋季升學規劃講座」將於8月5日（周六）下午1時至4時，通過Zoom Meeting舉辦。講座邀請多位業界專家對名校招生趨勢做深入分析。其中Admission Masters高級升學顧問Richard Vincent Kim將通過入學實例講解學生申請名校的重要特質。

Richard Vincent Kim介紹，大學申請包含GPA與標準化考試成績，但重要的不只是成績。很多學生雖然考取很高的SAT分數，中學時期的成績也很好，但也沒能被理想的大學錄取。他將通過五個入學實例，講述社會實踐、推薦信等因素在大學申請中的重要性。Kim指出，特別是推薦信，是很多學生容易忽視的重點。有些高中生未能建立很強的人脈，導致無法拿到好的推薦信。其他要素還包括自我陳述，學生是否能寫出一個好故事，是否有耀眼的社會實踐，也很重要。

對於頂尖大學錄取，今年最大的改變就是最高院裁定平權招生違憲，大學在錄取時，將不再考量種族因素。Richard Vincent Kim表示，這可能在某些程度上有利於亞裔的錄取，但大學錄取取決於多種因素，「平權招生」被裁定違憲造成的影響還需觀察。

Richard Vincent Kim是升學教育機構Admission Masters的高級顧問，他此前是賓州大學法學院入學申請的審核官、前賓州大學JD/MBA項目的協調員（Coordinator）及前耶魯大學入學申請的審核官。他獲得賓大高等教育碩士學位以及洛杉磯加大「政治科學與教育學」大學學位。

Richard Vincent Kim的演講時間為8月5日（周六）下午2時。線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊網址是：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ep6BBHYoTIOWmO4OJ54l9Q，或掃描二維碼（如附圖）註冊。了解更多詳情，可洽323-268-4982。

Admission Masters高級升學顧問Richard Vincent K...
Admission Masters高級升學顧問Richard Vincent Kim將用實例分析高校招生的重要特質。（Admission Masters）

升學 教育 平權

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