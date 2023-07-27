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地盤被入侵 聖地牙哥海獅怒吼趕遊客

記者朱敏梓／綜合報導
在聖地牙哥拉荷雅灣，兩隻大個海獅在大批遊客到達時向人群狂吠並沖向人群。（NBC News)
在聖地牙哥拉荷雅灣，兩隻大個海獅在大批遊客到達時向人群狂吠並沖向人群。（NBC News)

近日在聖地牙哥（San Diego）拉荷雅灣（La Jolla Cove），一群遊客遭到幾隻大個海獅驅趕追逐，一位網友用手機錄下了的畫面在互聯網上瘋傳，再次引發了對人與自然共存關係的熱烈討論。

視頻來源：NBC News；記者朱敏梓/後製

夏季的拉荷雅灣通常都擠滿了人群，但是，在 Instagram 用戶 @whoisjaphet 拍攝的最新事件中，兩隻大個海獅在大批遊客擁在海灘時向人群吼叫並衝向人群，遊客被嚇得尖叫四處逃散。

在海獅發起攻擊行為之前，可以通過擴音器聽到海灘救生員的聲音，「遊客們請給那隻巨大的雄性海獅足夠的空間，牠們咬過人，也是受保護的動物。」

此事在網絡上議論紛紛，大多數網友都認為「人們需要尊重這些動物，海灘是它們的家」，並呼籲「禁止人們進入海灘」。事件發生地拉荷雅灣全年向海灘遊客開放，深受浮潛者和水肺潛水者的歡迎。儘管有人呼籲關閉該海岸，但該市還沒有任何計畫限制人們進入這個海岸。

附近兩個名為拉荷雅角（Point La Jolla）和布瑪海灘（Boomer's Beach）的地區，每年因為海獅幼崽季節而關閉幾個月，但很快可能會全年對海灘遊客關閉，聖地牙哥市已向加州海岸委員會申請許可。該市在官網上的一份聲明表示：「據觀察，公眾試圖觸摸海獅、自拍並儘可能接近海獅，這對公眾和動物來說都是危險的情況。」

根據美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的說法，加州海獅是受保護物種，騷擾它們是違法的。 該機構表示，如果動物開始盯著、坐立不安或逃跑，就可以判斷距離是否太近了。NOAA提醒，「即使您沒有看到這些反應，我們也建議遊客及其他們的寵物與海豹和海獅保持至少100 碼（足球場的長度）的距離，以確保您不會干擾牠們重要的行為，例如休息 、餵養、護理或繁殖」。

通常來說，雄性海獅可以長到1000磅，尤其是在繁殖季節，雖然這種情況並不常見，但這些海洋哺乳動物有可能傷害人類，尤其是當它們感到受到威脅時。海洋世界在回應去年的類似事件時表示：「人們應該保持謹慎，並保持合理的距離。雖然海獅可能會沿著海灘靠近遊客，但我們始終建議公眾不要靠近並打擾牠們的行為。」

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