洛縣亞裔餐廳業者 可申請2500元補助 8‧13截止

拉丁裔餐館協會為拉丁裔和亞裔餐廳業者提供2500元的小額補助金。（拉丁裔餐館協會）

拉丁裔餐館協會 (Latino Restaurant Association，LRA) 為拉丁裔和亞裔 美國人 (AAPI) 餐廳業者推出一項 2500 元的小額贈款，旨在幫助餐廳增強運營、提升服務質量並為烹飪創新做出貢獻。南加 州瓦斯公司 (SoCalGas) 為本次小額贈款提供資金。

申請的餐廳業主必須滿足以下要求：必須是在洛杉磯縣擁有餐廳的拉丁裔或亞裔（AAPI）；餐廳年收入低於 100 萬元；從事餐飲行業已超過 3年；目前餐廳仍在經營中以及必須是南加瓦斯公司（SoCalGas）用戶。

符合申請條件的餐廳業者需要準備這些文件：W9表格、餐廳老闆的官方帶照片身份證件、過去3年的年度報告或者報稅單、南加州 天然氣商業賬單，並需要簡述自己使用資金的概要，例如您將如何使用這些資金（即：廚房設備、技術升級、員工培訓和獎金），資金將如何影響業務並反映在餐廳/社區中，如何使用餐廳收到的資金？

2500元的補助申請從7月25日開放，截至8月13日。需要申請補助的餐廳業主可以前往該網站進行在線申請：https://latinorestaurantassociation.org/Helping-Latinos-Thrive/。