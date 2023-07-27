我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

洛縣亞裔餐廳業者 可申請2500元補助 8‧13截止

記者朱敏梓／洛杉磯報導
拉丁裔餐館協會為拉丁裔和亞裔餐廳業者提供2500元的小額補助金。（拉丁裔餐館協會）
拉丁裔餐館協會為拉丁裔和亞裔餐廳業者提供2500元的小額補助金。（拉丁裔餐館協會）

拉丁裔餐館協會 (Latino Restaurant Association，LRA) 為拉丁裔和亞裔美國人 (AAPI) 餐廳業者推出一項 2500 元的小額贈款，旨在幫助餐廳增強運營、提升服務質量並為烹飪創新做出貢獻。南加州瓦斯公司 (SoCalGas) 為本次小額贈款提供資金。

申請的餐廳業主必須滿足以下要求：必須是在洛杉磯縣擁有餐廳的拉丁裔或亞裔（AAPI）；餐廳年收入低於 100 萬元；從事餐飲行業已超過 3年；目前餐廳仍在經營中以及必須是南加瓦斯公司（SoCalGas）用戶。

符合申請條件的餐廳業者需要準備這些文件：W9表格、餐廳老闆的官方帶照片身份證件、過去3年的年度報告或者報稅單、南加州天然氣商業賬單，並需要簡述自己使用資金的概要，例如您將如何使用這些資金（即：廚房設備、技術升級、員工培訓和獎金），資金將如何影響業務並反映在餐廳/社區中，如何使用餐廳收到的資金？

2500元的補助申請從7月25日開放，截至8月13日。需要申請補助的餐廳業主可以前往該網站進行在線申請：https://latinorestaurantassociation.org/Helping-Latinos-Thrive/。

南加 加州 亞裔

上一則

洛杉磯長堤港多個地區 2050年恐淹水

下一則

錯過6/30截期 仍可換身障停車卡

延伸閱讀

洛市「在線守衛」 嚴打性侵兒童拘捕140嫌犯

洛市「在線守衛」 嚴打性侵兒童拘捕140嫌犯
全美高中生演講賽 南加鄭浩廷獲單項冠軍

全美高中生演講賽 南加鄭浩廷獲單項冠軍
通過聯邦環境審查 南加和賭城高鐵再邁進一步

通過聯邦環境審查 南加和賭城高鐵再邁進一步
江婷會計師 專精IRS查稅/健全財務結構

江婷會計師 專精IRS查稅/健全財務結構
爭加薪 南加州飯店員工上街頭

爭加薪 南加州飯店員工上街頭
捐書到台灣 經文處感謝南加州僑學界

捐書到台灣 經文處感謝南加州僑學界

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美