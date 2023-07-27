抓超速 洛杉磯、長堤、格蘭岱將安裝攝像頭

洛杉磯縣的洛杉磯、長堤和格蘭岱三個城市將安裝超速攝像頭。(Pexels)

超速駕駛給洛杉磯 地區的交通帶來許多危險，一直有人提議增加測速照相。根據一項即將實施的新法規，洛杉磯、長堤（Long Beach）和格蘭岱（Glendale）三座城市將安裝超速攝像頭。

根據AB 645，測速照相將安裝有學校的區域和學區和發生過超速飆車的地區。根據主流媒體的報導，加州 的州級官員和市級員在7月25日的新聞發布會上談到了擬議的法案。

根據國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的數據，超速駕駛是造成31%交通死亡事故的原因之一。南加最近發生的多起事故都是由非法街頭占領和超速造成的。

今年3月30日在洛杉磯縣播佑岡(Boyle Heights)，一場肇事逃逸事故導致一名13歲男孩嚴重受傷，失去了右腿。受害者莫拉(Joshua Mora)在7月25日接受採訪時說：「一些人只想盡快到達目的地，但他們並不在意周圍的環境，因此將他人的生命置於危險之中。」

「通過監控產生的懲罰與傳統的超速罰單不同，你的駕照 上沒有積分，」該法案撰稿人、眾議員弗里德曼(Laura Friedman)指出，「根據這個法令，假設你沒有嚴重超速，你的第一張罰單只是一個警告。之後，如果你收到第二張罰單，罰單起價僅為50元」。

該新令也將規定根據受罰者的收入減少罰單費用。弗里德曼提到，如果收入較低且出示稅款證明，法院可能只要求支付25元，而不是50元。

如果獲得批准，該新令將於2024年1月1日生效。其他受影響的加州城市包括聖荷西、舊金山和奧克蘭（Oakland）。