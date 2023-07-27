河濱1家8口遭控私運外州廢品 詐加州回收款760萬

加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收。（取自加州回收廳官網）

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)與加州回收廳廳長瓦格納(Rachel Machi Wagoner)25日表示，對河濱縣（Riverside）一起實施回收詐欺 案的八名同一家庭成員提起訴訟。在長達八個月的時間中，八位嫌犯從亞利桑納州 運來數噸州外回收品進行兌換，騙取了加州飲料容器回收計畫的760萬元。他們面臨多項指控，包括回收詐欺、重大盜竊和共謀罪。

加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV，也稱退稅值）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收，並給予5美分或10美分的回報。加州消費者每次在州內購買符合CRV標準的瓶罐時，都會為CRV計畫提供補貼。根據該計畫，只有來自加州的回收品才有資格兌換這些資金。

2022年10月，州司法廳(DOJ)對犯罪嫌疑人在河濱縣經營的一組回收中心展開調查。結果發現，八個月的時間內，嫌疑人從亞利桑納州走私了178噸鋁罐和塑膠瓶，並將其運送到河濱縣的無證地段。嫌疑人隨後非法兌換760萬元的CRV資金。而亞利桑納州沒有為這些瓶罐提供兌換價值的回收計畫。

司法廳調查回收欺詐小組(RFT)於是對八名被告提出了指控。該小組的探員還對六個地點發出了搜查令，結果查獲了106萬1499元和更多非法進口的飲料容器。所有嫌疑人都將被關押在河濱縣監獄。這八人包括岡薩雷斯（Maria Gonzalez）和薩恩思（Francisco Saenz）等。

邦塔表示，加州的回收計畫由消費者出資，有助於保護環境和社區。那些試圖通過犯罪活動破壞其完整性的人將被追究責任。「我感謝勤勉調查員團隊以及我們在加州回收公司的合作夥伴，他們揭露了這一欺詐陰謀，感謝他們共同努力保護屬於加州回收消費者的資金。」