我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

河濱1家8口遭控私運外州廢品 詐加州回收款760萬

記者劉先進／屋崙報導
加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收。（取自加州回收廳官網）
加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收。（取自加州回收廳官網）

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)與加州回收廳廳長瓦格納(Rachel Machi Wagoner)25日表示，對河濱縣（Riverside）一起實施回收詐欺案的八名同一家庭成員提起訴訟。在長達八個月的時間中，八位嫌犯從亞利桑納州運來數噸州外回收品進行兌換，騙取了加州飲料容器回收計畫的760萬元。他們面臨多項指控，包括回收詐欺、重大盜竊和共謀罪。

加州飲料容器回收計畫由加州回收廳管理。該計畫的加州贖回價值（CRV，也稱退稅值）費用，激勵私營中心對符合條件的飲料容器進行回收，並給予5美分或10美分的回報。加州消費者每次在州內購買符合CRV標準的瓶罐時，都會為CRV計畫提供補貼。根據該計畫，只有來自加州的回收品才有資格兌換這些資金。

2022年10月，州司法廳(DOJ)對犯罪嫌疑人在河濱縣經營的一組回收中心展開調查。結果發現，八個月的時間內，嫌疑人從亞利桑納州走私了178噸鋁罐和塑膠瓶，並將其運送到河濱縣的無證地段。嫌疑人隨後非法兌換760萬元的CRV資金。而亞利桑納州沒有為這些瓶罐提供兌換價值的回收計畫。

司法廳調查回收欺詐小組(RFT)於是對八名被告提出了指控。該小組的探員還對六個地點發出了搜查令，結果查獲了106萬1499元和更多非法進口的飲料容器。所有嫌疑人都將被關押在河濱縣監獄。這八人包括岡薩雷斯（Maria Gonzalez）和薩恩思（Francisco Saenz）等。

邦塔表示，加州的回收計畫由消費者出資，有助於保護環境和社區。那些試圖通過犯罪活動破壞其完整性的人將被追究責任。「我感謝勤勉調查員團隊以及我們在加州回收公司的合作夥伴，他們揭露了這一欺詐陰謀，感謝他們共同努力保護屬於加州回收消費者的資金。」

瓦格納（Rachel Machi Wagoner）表示，加州回收押金系統使州近5兆個瓶罐免於被丟棄或填埋，加州絕不容忍針對該系統的詐欺行為。回收廳與州司法廳合作正在努力阻止犯罪分子，保護屬於加州人民的資金。

州檢察長邦塔表示，八名嫌犯從亞利桑納州運來數噸回收品進行兌換，騙取加州飲料容器回...
州檢察長邦塔表示，八名嫌犯從亞利桑納州運來數噸回收品進行兌換，騙取加州飲料容器回收計畫的760萬元。（記者劉先進╱攝影）

加州 亞利桑納州 詐欺

上一則

地盤被入侵 聖地牙哥海獅怒吼趕遊客

下一則

法廊快報／親人過世可海葬 不能埋自家後院

延伸閱讀

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬

從亞歷桑納州走私瓶罐 1家8口涉回收詐騙加州760萬
從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬
盧卡申科：瓦格納迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

盧卡申科：瓦格納迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」
CIA局長稱普亭是「復仇的終極倡導者」 仍有可能報復瓦格納首腦

CIA局長稱普亭是「復仇的終極倡導者」 仍有可能報復瓦格納首腦
普里格津狠酸俄 稱不重回烏戰場 瓦格納協助白俄訓練特種部隊

普里格津狠酸俄 稱不重回烏戰場 瓦格納協助白俄訓練特種部隊
白俄國防部證實 瓦格納集團協助訓練特種部隊

白俄國防部證實 瓦格納集團協助訓練特種部隊

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美