洛商辦空置逾2成 大樓跌價

南加州瓦斯公司大廈 (Gas Company Tower）的估值，從2021年的6億2300萬元，跌至2億7000萬元。（圖片取自Wikipedia）

位於洛杉磯 市中心的南加州瓦斯公司大廈 (Gas Company Tower，簡稱GCT) 是一棟52層的地標性建築，在該大樓最新的評估中，價值從兩年前每平方呎445元，降至每平方呎192元，降幅高達57%，是近年來洛杉磯市中心最大的地產估值跌幅之一。

根據金融研究公司Trepp和Morningstar的最新數據，GCT的估值已從2021年的6億2300萬元，跌至2億7000萬元，刷新近年來地產項目跌幅紀錄。

GCT位於洛杉磯市中心西第五街555號，地理位置十分優越。該建築於1991年完工，共52層，面積140萬平方呎。由知名建築師Arthur Erickson設計，其建築風格結合現代和後現代主義元素。

GCT目前正處於破產 管理階段，而最新的估值低於該建築所拖欠的債務。根據美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)的申報文件，Gas Company Tower的未償還債務總計4億6500萬元。

據Globest報導，今年2月時，Brookfield旗下基金（DTLA REIT）在GCT項目上拖欠3億5000萬元的優先級貸款 （senior loan），並欠繳360萬元的地產稅。隨後，優先貸款的貸方花旗房地產基金（Citi Real Estate Funding）和摩根史坦利（Morgan Stanley）提起訴訟，要求法院制定接管人，以完成破產清算程序。最終，地產集團Trident的Greg Williams被任命為GCT的接管人，負責該建築的「營銷、宣傳、推廣和出售」。

隨著貸款成本的上升，以及疫情後遠程辦公常態化，傳統辦公樓的需求近年呈下跌趨勢，商業地產估值不斷下跌。根據Green Street的數據，A級辦公樓（Class-A office）的估值較疫情前平均下降35%。

根據高力（Colliers）的市場報告，大洛杉磯地區的整體寫字樓空置率約為22.4%，其中，2023年第二季度寫字樓的供應量上升10個基點至27.3%。報告稱，目前市場上有超過1070萬平方呎的可用轉租空間。