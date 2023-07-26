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中國外長秦剛免職 洛杉磯群眾吃瓜

記者楊青╱洛杉磯報導

中國官媒人民日報25日刊登習近平第八號主席令，免去秦剛的外交部長職務，任命王毅為外交部長。消息一出，多日來「中國外長神隱失蹤」、「外長與美女記者浪漫故事」、「間諜案」、「高層內鬥」等坊間傳聞再掀波瀾，尤其是女主角傅曉田一度長住的洛杉磯海邊豪宅產子，使得故事更多了一層在地元素，引起社區吃瓜群眾再度圍觀。

秦剛短期内連升三級，又在短期内被免職，一周來各種傳聞比著精彩。先是國外媒體尋找神隱的中國外長，很快有人挖出了鳳凰衛視當家主播傅曉田的微信，接著是中國外交部前發言人趙立堅的太太湯天如「今天是個好日子」的推文，更多有關傅曉田的微信內容很快瘋傳，包括劍橋曉田花園、特許採訪利比亞戰場、與紐西蘭總理的傳聞，溫柔問候與秦剛生日的巧合，還有那幾張懷抱孩子眺望遠方和飛向前方的母嬰照片，各種傳聞被世界各地的自媒體拼凑成各種畫面，連日來衝上網路視聽熱搜，成為不少民眾茶餘飯後的熱門話題。

有自媒體推出的傅曉田飛行航班路線解密，用多種排除法和建築物參照法推斷，女主角今年4月乘坐650灣流私人飛機從洛杉磯國際機場經過雷克雅維克飛往北京，四天點擊率超過44萬人次。還有網友如法炮製搜出女主角在洛杉磯待產生子居住的海邊豪宅，每月6萬多元的租金，不少吃瓜群眾表示「被驚到」。

天普市華裔地質工程師和建商Jack表示，他曾在媒體傳聞的傅曉田租住海邊豪宅區先後有四項工程，「那是一個非常高檔的門衛社區，裡面有900多戶，現在開發率在五至六成左右「房價很少幾百萬元的，大多是上千萬元，有的上億」。Jack說，他曾到附近的銀行存客戶支票和行員閒聊才知道，該地區的住家非富即貴，包括石油輸出國家的公主和王子和他們的家眷，「從newport到dinna point再到沙加緬度，海邊門衛社區的住戶中有很多意想不到的人」。

洛杉磯道家學術基金會易經講師李秉信，日前從玄學角度分析「從面相看是不是傅曉田害了秦剛」，近一個小時的節目三天内點擊量近4萬人次。李秉信表示，很多問題由於各種原因和限制，目前沒有答案，但人們真的希望儘快知道答案。

李秉信表示，中國高層25日給出了秦剛的處理答案，但並未解開大家想要知道的謎團。相由心生，當一個人有什麼樣的遭遇或發生什麼樣的事情，其實都會有蛛絲馬跡，只是平常大家不會注意，往往事發卻能夠解釋原因。

兩人之前是否真是為了愛情？李秉性表示，從面相上看，女主角狩獵性較重，男性動情，成為獵物，「更確切說，秦剛本人也是獵人，他在政治和仕途上是成功的獵手，但螳螂捕蟬黃雀在後，他最終成了感情獵物，功虧一簣。

秦剛 洛杉磯國際機場 微信

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