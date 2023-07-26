Megabus 南加到賭城加開班次

Megabus加開行駛於洛杉磯和拉斯維加斯之間的班次。(取自Megabus網站)

不到兩個月前，Megabus推出了一條於洛杉磯 與拉斯維加斯之間非常受歡迎的搭乘服務，如今因需求旺盛而決定將加開班次。

總部位於紐澤西的這家運輸公司於本年度早些時候回歸加州 ，該公司於2010年代末，取消了於整個州內的服務。重新啟動後，Megabus提供了三趟往返於安那罕、洛杉磯、貝克斯菲、弗雷斯諾、舊金山 、屋崙與沙加緬度市的每日班次。

今年6月，Megabus推出了一天兩趟的洛杉磯至拉斯維加斯接駁車，並增加了前往安那罕、巴士度與河濱的班次。

該路線啟動時，Megabus商業副總裁安柏森（Colin Emberson）稱，洛杉磯至拉斯維加斯服務對公司的發展非常重要。

在該路線推出不到兩個月後，Megabus宣布將加倍提供服務，增加每日兩趟班車，加開班次從本周四開始，門票可於線上購買。

Megabus自2006年開始運營，提供城市間的服務，覆蓋整個北美洲，將超過5000萬人於500個城市中來回運送，以低排放車輛的運營為推手，該公司以低價與環保旅行而聞名。

洛杉磯至拉斯維加斯之間的許多車票售價不到10美元。