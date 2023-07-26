洛杉磯高溫來襲天普設降溫中心

天普市活橡樹公園社區中心於應對高溫天氣，熱心服務市民，提供納涼避暑的場所。（取材自谷歌地圖）

南加 各地的熱浪仍然沒有消退的跡象，25日開始的七天，洛杉磯、橙縣的白天溫度都在90度上下，濱海地區稍好、都在80度以下，最熱的是內陸帝國與沙漠區，31日前都將高於100度。天普 市（Temple City）市政府開放活橡樹公園（Live Oak Park）社區中心作為降溫中心。

南加各地的高溫 警示仍將持續，居民最好待在陰涼之處，避免午間室外活動，也別帶寵物出門。洛杉磯與橙縣的晨間雖然會有些霧，但是太陽一露面後氣溫就會直奔90度，接下來的幾天氣溫都在90度上下。

谷地與內陸帝國25日的高溫在103度，接下來幾天也都將維持百度高溫。濱海地區較為宜人，氣溫都在80度以下。沙漠地區是南加最熱的地方，25日達到105度後，整周都將在百度以上，棕櫚泉26日更可能達到117度。

為確保市民安全，洛縣天普市政在7月26日（周三）上午8時至晚上10時期間開放橡樹公園社區中心，為居民提供舒適的休憩場所，內部配備冷氣系統。同時，市政府還為持卡的老年人和行動不便的居民，提供低價格的電話叫車服務，每次往返降溫中心的費用僅為50分。預約此服務請撥打626-286-2456。

天普市政府將持續關注氣象情況，確保居民在高溫天氣下能夠獲得適當的支援和協助。居民隨時可撥打社區中心電話626-579-0461瞭解最新信息。