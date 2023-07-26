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通過聯邦環境審查 南加和賭城高鐵再邁進一步

洛杉磯訊
拉斯維加斯高鐵成功通過聯邦鐵路管理局的環境審查。（取自Brightline West網頁）
拉斯維加斯高鐵成功通過聯邦鐵路管理局的環境審查。（取自Brightline West網頁）

加州和拉斯維加斯高鐵項目即將進入重要的關鍵階段，該項目已於7月12日成功通過聯邦鐵路管理局的環境審查批准，為該項目的推進鋪平道路。項目預計耗資120億元，其中聖伯納汀諾縣更是獲得2500萬元聯邦資金，將用於赫斯普利亞（ Hesperia）和蘋果谷（ Apple Valley）高鐵站的建設。

該高鐵項目由Brightline West負責開發，將連接拉斯維加斯和洛杉磯，全長260英里。預計乘坐時間將縮短至約2.5小時，比開車快2倍。這列高鐵將使用電動動力，達到零排放，預計最高時速將超過186英里/小時。這將有助於減少每年300萬輛汽車的使用，減排40萬噸二氧化碳。

高鐵將在庫卡蒙加牧場和拉斯維加斯大道（I-15）附近設有停靠站，提供更便捷的交通服務。此外，它還將連接Metrolink以及計畫未來連接棕櫚谷（Palmdale）的加州高鐵，為整個地區的交通體系帶來更大的便利。

高鐵專案將提供高效的交通選擇，預計旅程將穿越聖伯納汀諾縣，行經勝利谷、赫斯普利亞...
高鐵專案將提供高效的交通選擇，預計旅程將穿越聖伯納汀諾縣，行經勝利谷、赫斯普利亞、蘋果谷和庫卡蒙加牧場，最終抵達拉斯維加斯大道。（取自Brightline West網頁）

Brightline West對於這一項目充滿信心，他們希望通過提供高品質、高效率的高鐵服務，改變人們對於南加州和拉斯維加斯之間交通方式的看法。該公司表示，這項高鐵項目將為兩地帶來更加緊密的聯繫，並為旅客提供一個更加環保和便捷的選擇。並透露鐵路系統的破土動工將於今年年底時候開始，這標誌著這一令人期待的高鐵項目的全面開始。

該項目還得到兩黨的支持，Brightline West已同意投入約100億美元進行建設。預計該項目最早可能於今年開始，並計劃於2027年左右完工。聯盟建設合同於今年早些時候達成，Brightline還同意建造野生動物立交橋作為該項目的一部分，以保護當地生態環境。

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