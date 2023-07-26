84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年

南加州大學前社會工作學院院長弗林，因賄賂案被判刑。(Image: Mark Berndt/USC School of Social Work)

84歲的南加州大學 社會工作學院前院長弗林(Marilyn Flynn)承認，在前洛市議員雷利-湯瑪斯(Mark Ridley-Thomas)任職於洛縣 縣政委員期間長期向其行賄，弗林於24日被判處三年緩刑，並須繳納15萬美元罰款，且於緩刑期間必須接受18個月的電子監控。法官並未判處弗林入獄，因為她自願揭露犯罪相關資訊，並且願意完全承擔責任。

弗林9月承認她同意讓南加 州大學作為從湯瑪斯的競選帳戶向社工學院匯入10萬美元的媒介。根據雙方協議，弗林隨後從南加州大學支付10萬美元至「加州聯合勸募」(United Ways of California)，支持由湯瑪斯兒子領導的非營利計畫。

弗林的認罪協議表明，弗林和湯瑪斯隱瞞這筆支付給南加州大學的款項，目的在幫助南加州大學支付10萬美元給加州聯合勸募。確認匯款成功後，湯瑪斯促成弗林與縣高級官員的會晤，推動縣政府批准擴大在線心理健康服務合約，以改善學校財務狀況。

68歲的湯瑪斯因共謀、賄賂、誠實服務郵件欺詐和四項誠實服務電匯欺詐的罪名，被判以有期徒刑。他被指控利用媒合縣政府與社工學院的合約，以換取支持兒子組織之經費。湯瑪斯的律師決定提出上訴。

在法庭上，弗林表示對自己給南加州大學及社工學院造成困擾，深感遺憾。弗林的律師說，醫療合約有利於學校、學生和該縣人民。然而，法官認為合約的簽署為陷入財務困境的學校籌募資金，讓她保住自己的職位，所以符合其個人利益。