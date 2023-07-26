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84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年

編譯侯乃云／綜合報導
南加州大學前社會工作學院院長弗林，因賄賂案被判刑。(Image: Mark Berndt/USC School of Social Work)
南加州大學前社會工作學院院長弗林，因賄賂案被判刑。(Image: Mark Berndt/USC School of Social Work)

84歲的南加州大學社會工作學院前院長弗林(Marilyn Flynn)承認，在前洛市議員雷利-湯瑪斯(Mark Ridley-Thomas)任職於洛縣縣政委員期間長期向其行賄，弗林於24日被判處三年緩刑，並須繳納15萬美元罰款，且於緩刑期間必須接受18個月的電子監控。法官並未判處弗林入獄，因為她自願揭露犯罪相關資訊，並且願意完全承擔責任。

弗林9月承認她同意讓南加州大學作為從湯瑪斯的競選帳戶向社工學院匯入10萬美元的媒介。根據雙方協議，弗林隨後從南加州大學支付10萬美元至「加州聯合勸募」(United Ways of California)，支持由湯瑪斯兒子領導的非營利計畫。

弗林的認罪協議表明，弗林和湯瑪斯隱瞞這筆支付給南加州大學的款項，目的在幫助南加州大學支付10萬美元給加州聯合勸募。確認匯款成功後，湯瑪斯促成弗林與縣高級官員的會晤，推動縣政府批准擴大在線心理健康服務合約，以改善學校財務狀況。

68歲的湯瑪斯因共謀、賄賂、誠實服務郵件欺詐和四項誠實服務電匯欺詐的罪名，被判以有期徒刑。他被指控利用媒合縣政府與社工學院的合約，以換取支持兒子組織之經費。湯瑪斯的律師決定提出上訴。

在法庭上，弗林表示對自己給南加州大學及社工學院造成困擾，深感遺憾。弗林的律師說，醫療合約有利於學校、學生和該縣人民。然而，法官認為合約的簽署為陷入財務困境的學校籌募資金，讓她保住自己的職位，所以符合其個人利益。

加州大學 南加 洛縣

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