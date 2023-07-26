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大麻送貨員 遭2匪持氣槍搶劫

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
內陸警方拘捕兩名持槍搶劫大麻遞送車司機嫌犯。（警方提供）
內陸警方拘捕兩名持槍搶劫大麻遞送車司機嫌犯。（警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County ）一名大麻遞送駕駛，近日遭兩名持槍劫匪打劫。警方拘捕嫌犯後，發現嫌犯作案時使用的是氣槍（又稱BB槍），並非真槍。

據聖伯納汀諾縣警局勝利谷分局（Victor Valley Station）發布消息，案件發生在7月22日午後約5時，位於阿特蘭多市（Adelanto）Sand Court12000號街區，一名大麻遞送司機遭到兩名持槍歹徒搶劫。

警方接到報警趕到現場後發現受害者，確認是為大麻藥店工作的遞送司機。警方確認參與搶劫的是兩名持槍歹徒，作案後嫌犯駕駛Ford Taurus車逃離現場。

警方隨後向周邊執法單位發布協尋嫌犯通知。勝利谷分局警員很快發現一輛與作案車相符車輛。馬上對嫌疑車進行了緊急攔檢，聖伯納汀諾縣警方表示，在車內發現了大麻及現鈔。警員還確認嫌犯在搶劫後將槍枝拋棄，經過尋找，警方發現原來嫌犯搶劫使用的是BB槍。BB槍經常用來作為射擊玩具和運動健身

遭拘捕兩名歹徒分別是23歲的蘭多弗（Jakye Randolph）來自阿特蘭多市，以及26歲的拉斯基茲（Jonathyn Russkizzee）來自勝利谷市。兩人涉嫌密謀和搶劫被逮捕，被拘押在High Desert拘留所。

警方呼籲任何了解有關此案件更多線索者，請聯繫勝利谷分局，電話：760-552-6800。如希望匿名舉報，請致電We-Tip，電話為1-800-782-7463，或訪問網站提供線索。

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