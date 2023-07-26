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勿徒手摸蝙蝠 小心狂犬病

記者子為／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局建議公眾切勿徒手接觸蝙蝠，並應報告受傷、生病或死亡的蝙蝠。（取自CDC）
洛杉磯縣公共衛生局建議公眾切勿徒手接觸蝙蝠，並應報告受傷、生病或死亡的蝙蝠。（取自CDC）

洛杉磯縣公共衛生局（LA County Department of Health Services）7月25日指出，近日在洛縣出沒的蝙蝠增加，建議公眾切勿徒手接觸蝙蝠，並應報告受傷、生病或死亡的蝙蝠。夏季和初秋是洛縣最常發現狂犬病蝙蝠的時節，尤其在７月至9月之間。

健康的蝙蝠對環境有益，牠們通常在白天躲藏和睡覺，黃昏時出來飛行和捕食。自然界中只有約1%的蝙蝠患有狂犬病，但在洛縣目前發現的蝙蝠中，約有15%的蝙蝠在狂犬病檢測中呈陽性。2022年，洛縣發現了50隻患狂犬病的蝙蝠。今年到目前為止，已發現六隻狂犬病蝙蝠，其中三隻在聖塔克利塔（Santa Clarita），此外在艾塔迪那（Altadena）、格蘭岱（Glendale） 和洛杉磯市各發現一隻。

患有狂犬病的蝙蝠更可能在白天飛行，或出現在地面上，或在高度可見的地方（如牆邊）長時間休息。患有狂犬病的蝙蝠可能是活的，也可能是死的，僅通過觀察無法確認蝙蝠是否患有狂犬病。

如果不在癥狀出現前進行預防性治療，狂犬病對人類和寵物都是致命的疾病。狂犬病通過動物的咬傷或抓傷傳播，南加許多蝙蝠的牙齒非常小。導致被咬的傷口很淺很細，不容易被發現，而且很快能癒合。在屋內發現的蝙蝠可能會咬傷人或寵物，而不被人發現或留下明顯的咬傷。若被患狂犬病的蝙蝠咬傷，患者必須接受緊急治療，以防患病。

根據專家建議，如果遇到蝙蝠，應儘量遵循以下步驟：切勿徒手接觸蝙蝠；謹記蝙蝠是受保護的野生動物，公眾捕殺、傷害或飼養蝙蝠都屬違法，但是，任何可能使人或寵物感染狂犬病的蝙蝠都需要接受檢測；如果是在室內發現的蝙蝠或徒手處理過的蝙蝠，不要將其放出室外，應該用盒子蓋住，並致電動物控制中心，要求對其進行狂犬病檢測；如果在室外發現一隻生病、不動或死亡的蝙蝠，請在牠身上放一個箱子或桶，然後致電當地動物控制中心，將蝙蝠取回進行狂犬病檢測。

專家還指出，如果感覺自己已經接觸過狂犬病病毒，請迅速尋求幫助。被蝙蝠咬傷或遇到蝙蝠後，請致電213- 288-7060，或發送電子郵件至 [email protected] 諮詢狂犬病暴露風險。同時，請及時為寵物接種狂犬病疫苗，以確保牠們遠離狂犬病。由於洛杉磯縣幾乎每年都會在室內發現一些狂犬病蝙蝠，因此室內活動的貓和狗也應接種狂犬病疫苗。全縣的獸醫診所和低成本獸醫項目都可為寵物接種狂犬病疫苗。

檢測 洛縣 洛杉磯

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