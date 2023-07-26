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詐新冠貸款 JPL員工恐囚20年

洛杉磯訊
JPL噴射推進實驗室一名員工承認新冠欺詐，面臨最高20年的監禁。（Getty Images)
JPL噴射推進實驗室一名員工承認新冠欺詐，面臨最高20年的監禁。（Getty Images)

美國司法部於7月24日（周一）宣布，美國國家航空暨太空總署（NASA）位於巴沙迪那市的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）的一名員工，承認詐騙政府資助的一項新冠貸款計畫，不當使用投資非法大麻種植以及償還房地產債務，面臨最高20年聯邦監獄囚禁。

32歲的霍瓦尼西安 (Armen Hovanesian) 來自格蘭岱（Glendale），原是JPL的一名成本控制和預算規畫資源分析師。認罪協議指出，從2020年6月到2020 年10月，霍瓦尼西安以他控制下的商業實體的名義，向經濟傷害災難貸款計畫提交了三份貸款申請，該計畫由小企業管理局（SBA）管理，向受新冠大流行等災害影響地區的小企業、租戶和房主提供低息融資，度過難關。

作為認罪協議的一部分，霍瓦尼西安承認在申請貸款時做出了虛假和欺詐性的陳述，包括謊報每家企業上一年的收入，以及在貸款獲批後他打算如何使用做出了虛假和欺詐性的陳述。

聯邦檢察官表示，被告向SBA證明，他將根據EIDL計畫的條款和限制「使用其申請的貸款的所有收益」，將用來維持自己的企業生存。但是，實際上他卻用這筆錢來償還個人房地產債務，並資助他人非法種植大麻。霍瓦尼西安通過該計畫總共收到了15萬1900元。

據美國司法部稱，霍瓦尼西安認罪後，他將面臨聯邦監獄最高20年的監禁。他預計8月11日在洛杉磯首次出庭。

美國司法部於2021年5月成立了新冠欺詐執法工作組，迄令已有數百名涉嫌欺詐者被指控。任何人如了解涉及新冠計畫的任何欺詐信息，可以在線向司法部國家災難欺詐中心或撥打熱線866-720-5721提交報告。

貸款 司法部 大麻

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