洛警抱摔跨性別男 進牢房前竟先驗身？

洛杉磯縣警局正在調查一名警員和一名23歲跨性別男子在惠提爾停車場發生的暴力爭吵。（Tom Beck提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）正在調查一名警員和一名23歲跨性別 男子在惠提爾（Whitter）停車場發生衝突的案件。

跨性別男子布洛克 (Emmett Brock) 聲稱，今年2月，有警員無故將他攔下，並在惠提爾一家7-11便利店的停車場對他進行暴力毆打。布洛克的律師貝克(Tom Beck)提供便利店監控拍下的雙方衝突視頻。

視頻來源：Tom Beck、ABC 7，記者子為後製

律師貝克表示，布洛克是一名老師，在惠提爾教完課開車回家時，留意到路邊有一名警員和一女子爭吵，布洛克於是朝警員豎起中指。一輛巡邏車隨即開始緊跟布洛克，但該警員從未亮起警燈。

洛杉磯時報報導，警員稱布洛克後視鏡上掛著一個空氣清新劑，因此將他攔停。

看到有警車一直緊隨其後，布洛克把車開進7-11便利店的停車場。視頻顯示，警員與布洛克扭打在一起，混戰中警員將布洛克摔倒在地，隨後將他帶到警車內。

布洛克被帶到洛杉磯縣警局諾瓦克（Norwalk）分局，警員們從布洛克的指紋中得知他是跨性別男子。律師貝克說，他（布洛克）被要求暴露生殖器，以確定應該被安置在哪個牢房裡。

洛杉磯縣警局在一份聲明中表示，正在調查「布洛克被警員要求暴露生殖器」的說法。