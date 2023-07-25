阿拉米達走廊19工程 16項完成

來自聯邦、加州和地方的民選官員當天歡聚一堂，慶祝60號高速公路Fairway Diver閘口四車道地下道和鐵路橋分隔工程竣工。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博 谷政府聯盟（SGVCOG）和阿拉米達東區走廊工程計畫( ACE, Alameda Corridor East)委員會24日公布ACE工程進展，總計19項平交道（Level crossing）分隔工程，目前已完成16項。

SGVCOG和ACE 24日公布19項工程名單，包括波莫那（Pomona ）等三個地區的火車與汽車平交道安全改善工程完工。其中已完工的火車與汽車道分隔工程，有多個位於聖蓋博谷東區華人聚居城市或縣屬地，耗資從數百萬元到2億元不等。

16項完工的分隔工程分別是：工業市 (City of Industry)/西柯汶那（West Covina）的Nogales街分隔工程，耗資4980萬元；波莫那East end街/Reservoir街分隔工程，耗資7900萬元；艾爾蒙地(El Monte)的Ramona大道分隔工程，耗資5310萬元；波莫那Temple大道與4街交匯處分隔工程，耗資9470萬元。

工業市/鑽石吧（Diamond Bar）的Brea Canyon路分隔工程，耗資7390萬元；工業市的Sunset大道/Orange大道分隔工程，耗資9390萬元；艾爾蒙地市Baldwin大道，耗資7040萬元；工業市/洛杉磯 縣的Nogales大道分隔工程，耗資1億2080萬元；聖蓋博市的San Gabriel大道與Del Mar大道交匯處的分隔工程，耗資2億9370萬元。