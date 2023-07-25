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阿拉米達走廊19工程 16項完成

記者楊青╱洛杉磯報導
來自聯邦、加州和地方的民選官員當天歡聚一堂，慶祝60號高速公路Fairway Diver閘口四車道地下道和鐵路橋分隔工程竣工。（記者楊青╱攝影）
來自聯邦、加州和地方的民選官員當天歡聚一堂，慶祝60號高速公路Fairway Diver閘口四車道地下道和鐵路橋分隔工程竣工。（記者楊青╱攝影）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）和阿拉米達東區走廊工程計畫( ACE, Alameda Corridor East)委員會24日公布ACE工程進展，總計19項平交道（Level crossing）分隔工程，目前已完成16項。

SGVCOG和ACE 24日公布19項工程名單，包括波莫那（Pomona ）等三個地區的火車與汽車平交道安全改善工程完工。其中已完工的火車與汽車道分隔工程，有多個位於聖蓋博谷東區華人聚居城市或縣屬地，耗資從數百萬元到2億元不等。

16項完工的分隔工程分別是：工業市(City of Industry)/西柯汶那（West Covina）的Nogales街分隔工程，耗資4980萬元；波莫那East end街/Reservoir街分隔工程，耗資7900萬元；艾爾蒙地(El Monte)的Ramona大道分隔工程，耗資5310萬元；波莫那Temple大道與4街交匯處分隔工程，耗資9470萬元。

工業市/鑽石吧（Diamond Bar）的Brea Canyon路分隔工程，耗資7390萬元；工業市的Sunset大道/Orange大道分隔工程，耗資9390萬元；艾爾蒙地市Baldwin大道，耗資7040萬元；工業市/洛杉磯縣的Nogales大道分隔工程，耗資1億2080萬元；聖蓋博市的San Gabriel大道與Del Mar大道交匯處的分隔工程，耗資2億9370萬元。

工業市/洛杉磯縣Fullerton大道分隔工程，耗資2億2370萬元；工業市/洛杉磯縣Fairway路段，耗資2億5010萬元；工業市/洛杉磯縣Puente大道路段，耗資9730萬元；蒙地貝婁市的Montebello大道分隔工程，耗資2億1300萬元，工業市/洛杉磯縣的Turnbull Canyon路，耗資9810萬元；波莫那的Hamilton大道路段，耗資180萬元。

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（右三）向工業市、洛杉磯縣、聖蓋博谷政府聯盟以及所有在這個...
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（右三）向工業市、洛杉磯縣、聖蓋博谷政府聯盟以及所有在這個項目完成中發揮重要作用的相關單位表示祝賀和感謝。（記者楊青╱攝影）

工業市 洛杉磯 聖蓋博

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