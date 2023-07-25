耗時8年 工業市Fairway Diver立交分隔工程竣工

隸屬於阿拉米達東區走廊工程計畫的Fairway Diver立交分隔工程24日宣告竣工。（記者楊青╱攝影）

隸屬於阿拉米達東區走廊工程計畫( ACE, Alameda Corridor East)的工業市 Fairway Diver立交分隔工程，7月24日宣告竣工。這項耗時八年的工程交付使用，可望緩解附近地區的交通壅堵、減少交通事故並提高南加州 輻射全美的物流運輸效率。

來自聯邦、加州和地方的民選官員當天歡聚一堂，慶祝60號高速公路Fairway Diver閘口四車道地下道和鐵路橋分隔工程完工，這將取代原來該地區使用多年，且危險性相對較高的鐵路與道路共用路口。這項耗資2億5000萬元的立交分離工程，由加州Prop 1B改善貿易走廊專款、洛杉磯 交通Prop C和Measure R專款以及工業市和太平洋聯合鐵路公司共同出資。工程預計在2025年，每天可服務2萬6000輛汽車與91列火車，大幅提高通行的流暢度，同時有效消除火車和汽車發生碰撞事故的可能性。

根據聯邦鐵路管理局（FRA）的記錄，該地區40年來曾先後發生17起交通事故，造成三人死亡11人受傷。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）在竣工典禮上表示，該地下通道不僅優化交通，還倡導環保。分隔工程不僅消除火車與汽車相撞的風險，還減少車流等候火車通過的時間，使得尾氣排放更少，長期以來的火車汽笛噪音等也將成為歷史。蘇麗絲感謝工程人員做出的努力和貢獻。

聯邦眾議員趙美心向工業市、洛杉磯縣、聖蓋博谷政府聯盟以及所有在這個項目中發揮重要作用的單位表示祝賀。她表示，作為全美進口貨物最重要的入口，大洛杉磯地區承擔著全美超過60%的進口貨物中轉。立交分隔工程竣工投入使用，無疑將提升物流的效率。

工業市市長Cory Moss表示，24日對工業市來說是一個重要的日子，工程不僅改善交通擁堵情況，附近地區居民和商家的安全也更有保障。40年多年來的交通夢魘終於結束。