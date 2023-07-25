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加州華人總商會換屆 王愛琳交棒

記者張宏/洛杉磯報導
美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，數百名賓客共襄盛舉。（記者張宏／攝影）
美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，數百名賓客共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，數百名賓客共襄盛舉。現任會長王愛琳將會長一職交接給新任會長Michelle Wu，總商會將繼續為不同規模的企業家和企業創造機會。

新任會長Michelle Wu是一名會計師，她表示，會傳承商會的宗旨和職責，帶領會員和商務人士進行非營利活動，如繼續為市府、警消部門送餐等。同時注重為社團輸入新血與擴展視野，以便更好服務社區。

作為創會會長的王愛琳表示，美國加州華人商會又稱南加州華人總商會，2018年3月在亞凱迪亞市（Arcadia）成立。五年來商會不斷成長壯大，見證當地企業的顯著增長、新鮮理念的注入及富有成效的合作夥伴關係形成。

王愛琳表示，疫情期間她帶領商會成員為亞市警察局、消防局、美以美醫院（7月1日起更名為「南加州大學亞凱迪亞醫院」）及老人中心等機構提供防疫物資和食物。2021年到2023年，連續三年舉辦華人春節聯歡晚會。2021年10月，商會舉辦第二屆線上美國「英雄杯」國際音樂藝術節大賽，吸引來自32個國家及地區的青少年和藝術家參與。

作為商會永久榮譽主席的僑領張素久表示，過去五年，商會做了很多事，商會成員也非常團結。她見證商會的成長感到非常欣慰，尤其是商會會長王愛琳逐漸成長為亞市的市議員，大家以她為榮。

第六屆理事會成員包括主席王愛琳、副主席兼執行會長謝少華、會長Michelle Wu、理事長劉元正、監事長李宏建等。活動當晚冠蓋雲集，加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強、中國駐洛杉磯總領館領僑處主任王琦、領事路君燮、亞市市長鄭博仁、副市長April Verlato、聖蓋博市議員丁言愉等出席。

美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，圖為貴賓合影。（記者張宏／攝影）
美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，圖為貴賓合影。（記者張宏／攝影）
美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，數百名賓客共襄盛舉。（記者張宏／攝影）
美國加州華人總商會日前舉行換屆典禮，數百名賓客共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

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