洛杉磯旅遊局 陸續重開海外辦事處

洛杉磯國際機場 (LAX) 今年共計接待超過5400萬人次旅客，國際客運量比去年同期增長近一倍。（LAX提供）

洛杉磯旅遊局（ Los Angeles Tourism & Convention Board）是洛杉磯非營利性的旅遊管理和推廣單位，自從2020年因為疫情 關閉了在海外的多個辦事處後，如今疫情結束後又計畫在中國、墨西哥、澳洲 和紐西蘭等地重開辦事處。

旅遊局全球傳播高級副總裁海伍德 (Chris Heywood) 表示，受疫情影響，洛杉磯的國際遊客數量要到2025年才能完全恢復到疫情前的水平，但洛杉磯希望加快這一進程。

2022年洛杉磯縣市旅遊業達到2019年創紀錄水平的91%，遊客數量達4620萬人次，貢獻345億元的經濟收入。 今年預計將接待近5000萬名遊客，總遊客量預計將達到2019年水平的98%。

海伍德說，墨西哥是洛杉磯第一大國際遊客來源國，其次是加拿大、中國、澳洲和紐西蘭，然後是英國和愛爾蘭。旅遊局會陸續在這些國家重開旅遊辦事處，計畫在中國2024年設立一家新的公關機構，此前曾與中國愛德曼合作，後因為疫情於2020年結束。

疫情發生前，中國是洛杉磯第一大出境旅遊來源地。雖然美國的航空公司沒有完全恢復洛杉磯和中國之間的航空服務，但希望確保洛杉磯在中國旅遊推廣公關方面的積極參與，因此在旅遊開放前要做好準備。

疫情後的洛杉磯進入2.0階段，不僅有耗資150億元的洛杉磯國際機場 現代化改造，還有在過去三年新增6700間酒店客房，及美國數量最多的博物館和表演藝術場所。好萊塢環球影城的超級任天堂世界、洛杉磯的26家米其林星級餐廳、洛杉磯餐廳周、擁有11支職業運動隊，洛杉磯還會舉辦一系列精彩的重大體育賽事，包括2026年的FIFA世界盃及2028年奧運會和殘奧會。