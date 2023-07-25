我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

河濱加大研發新品種牛油果 口感更美味 將行銷全球

記者啟鉻／綜合報導
UCR科學家開發新品種牛油果即將投入市場。（UCR官網）
UCR科學家開發新品種牛油果即將投入市場。（UCR官網）

由河濱加州大學（UCR）科學家經過半個多世紀研發的新品種牛油果（avocado）即將向世界種植者提供。這個消息近日在UCR官網上發布，也引起各族裔園藝愛好者興趣。

據提供資訊，新品種牛油果名為「Luna UCR」，較比普通牛油果，可以提供消費者更美味口感，成熟時果皮會變成顯著黑色，值得一提的是，它更具有高品質的後期保存特色。由於果樹尺寸較小，可以讓種植者較密集栽種，從而可實現更高效、更安全收穫，同時可大大減少修剪枝條的效果。

此外，新品牛油果可以開放特殊花朵，這樣它可以提供其它品種牛油果的高效授粉，即使現在領先全球的品種HASS牛油果也不例外。而將Luna UCR與其它品種混合種植可以增加授粉率，有助於確保種植豐收、擴大種植。

新品種牛油果Luna UCR是由河濱加大農業科學家開發成功。正式名稱是BL516。目前正在申請專利。這項榮譽屬於園藝學家Mary Lu Arpaia以及她的同事、植物學家Eric Focht。其他被列為共同開發者的還有前UCR科學家Gray Martin，以及已故的科學家David Stottlemyer和 B.O.「Bob」Bergh。

據悉，新品種牛油果醬通過與西班牙的公司Eurosemillas合作，在全球範圍內向種植者做市場推銷。根據UCR技術合作辦公室達成的協議，這家西班牙科技公司成為新品牛油果的授權經營者。

加州大學

上一則

加州各地公立學校閒置土地 總價逾7.5億元

下一則

報告：野火起因 逾9成人為造成

延伸閱讀

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭
西班牙大選極右翼失利 選民回歸中間路線

西班牙大選極右翼失利 選民回歸中間路線
750磅大海獅「翻牆」 西班牙女員工慘被重壓倒地

750磅大海獅「翻牆」 西班牙女員工慘被重壓倒地
不只陸上有熱浪 西班牙沿海均溫破紀錄

不只陸上有熱浪 西班牙沿海均溫破紀錄
TOUS les JOURS：經典法式亞洲糕點連鎖店 美食新創弄潮兒

TOUS les JOURS：經典法式亞洲糕點連鎖店 美食新創弄潮兒
愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年