河濱加大研發新品種牛油果 口感更美味 將行銷全球

UCR科學家開發新品種牛油果即將投入市場。（UCR官網）

由河濱加州大學 （UCR）科學家經過半個多世紀研發的新品種牛油果（avocado）即將向世界種植者提供。這個消息近日在UCR官網上發布，也引起各族裔園藝愛好者興趣。

據提供資訊，新品種牛油果名為「Luna UCR」，較比普通牛油果，可以提供消費者更美味口感，成熟時果皮會變成顯著黑色，值得一提的是，它更具有高品質的後期保存特色。由於果樹尺寸較小，可以讓種植者較密集栽種，從而可實現更高效、更安全收穫，同時可大大減少修剪枝條的效果。

此外，新品牛油果可以開放特殊花朵，這樣它可以提供其它品種牛油果的高效授粉，即使現在領先全球的品種HASS牛油果也不例外。而將Luna UCR與其它品種混合種植可以增加授粉率，有助於確保種植豐收、擴大種植。

新品種牛油果Luna UCR是由河濱加大農業科學家開發成功。正式名稱是BL516。目前正在申請專利。這項榮譽屬於園藝學家Mary Lu Arpaia以及她的同事、植物學家Eric Focht。其他被列為共同開發者的還有前UCR科學家Gray Martin，以及已故的科學家David Stottlemyer和 B.O.「Bob」Bergh。

據悉，新品種牛油果醬通過與西班牙的公司Eurosemillas合作，在全球範圍內向種植者做市場推銷。根據UCR技術合作辦公室達成的協議，這家西班牙科技公司成為新品牛油果的授權經營者。