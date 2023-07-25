綠地鋪柏油、空調頻故障…校園變「熱島」 洛聯合學區助抗暑

校園內綠地過少，只會讓氣溫更高。圖為北卡的一所學校。（美聯社）

全球氣候變遷直接提高南加夏季的酷熱程度，都市化程度高的洛杉磯 地區熱島效應更為明顯。進到7月後，洛杉磯學生們頂著百度高溫上學已經不是新聞了。非營利組織The 19th News指出，但就算到了學校，他們也難以安心上課，不只空調常出問題，飲水機也常因水質不佳而停用，綠地大量鋪蓋柏油更使得戶外活動更難。

面對學校成為熱島中的熱島，加州 州長紐森日前宣布，州府將撥款4700萬元給各地學校，特別是洛杉磯，以協助將柏油地變回綠地。洛杉磯聯合學區 （LAUSD）也在6月決定，以2億2900萬元改善學校各項設備，飲水、空調都包括在內，綠地比例更要在2035年前達到校地30%以上的目標。

The 19th News報導，惡劣的校園環境，對於非裔與拉美裔學生的負面影響最大，嚴重影響他們的學習環境。在飲水的部分，雖然加州2017年通過Assembly Bill 746，要求2010年以前完工的校舍定期檢查飲水的鉛含量，但直到最近，鉛含量高於5 PPB的現象仍然普遍。洛杉磯學區2023年還特別撥款3300萬元，改善學校飲水的問題。

對於學生來說，除了飲水處剛開始的水經常是灰的，多數都要等一分鐘才能喝，教室內空調經常故障也是一大問題，他們經常得打開通往隔壁教室的門，才能讓冷氣進來一點點。多數時間，教室裡根本待不住，熱到無法專心。對於身有痼疾的學生來說，教室更是跟地獄一般，對於長期患有氣喘與過敏的人來說，高溫只會讓他們咳個不停、眼淚直流，在新冠疫情期間，還經常被老師當成患者，請他們回家。

另外，校園缺乏綠地，不只是環境美不美觀而已，對於校園降溫的影響更大。例如倡議團體Los Angeles Alliance for a New Economy就曾經在秋季實測過，儘管氣溫只有82度，但太陽直射的柏油地面溫度卻高達130度，學生根本無法活動。雖然加州的Green Schoolyard Grant已經撥款改善，但是倡議人士認為這只是治標，而不能治本，因為大前提是全球只會越來越熱，如何確保學生有個好的學習環境，不只是種樹植草而已。