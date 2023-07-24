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好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊

記者王若然／洛杉磯報導
好市多的烤雞（rotisserie chickens）因過去多年來一直保持4.99元的售價，深受民眾喜愛。（讀者提供）
好市多的烤雞（rotisserie chickens）因過去多年來一直保持4.99元的售價，深受民眾喜愛。（讀者提供）

好市多的烤雞（rotisserie chickens）因過去多年來一直保持4.99元的售價，受到很多民眾的喜愛。近日南加州居民李女士多次發現，平日貨架上充足的烤雞經常賣光，而等著買烤雞的顧客，也常常要排長隊才能買到。

李女士平時一周至少要逛兩次好市多，距離她家最近的是阿蘇薩（Azusa）的好市多。她說，7月9日（周日）下午，她在好市多買東西，遠遠發現肉類區域排起長隊，走近一看，原來是民眾等著即將出爐的烤雞。她本以為這只是偶然一次的情況，但此後她去逛好市多，經常能看到排隊買烤雞的現象。

李女士說，其實就算排隊，也不會等多久。等烤雞一出爐，民眾很快就能從貨架上拿到。不過這樣的排隊情況，她這幾年還是第一次見。想到如今物價高漲，唯有好市多的烤雞沒漲價，可能是這款商品深受民眾喜愛的原因之一。她說，剛出爐的烤雞鮮嫩多汁，雖然味道不算驚艷，但勝在食用方便快捷，而且雞肉屬於優質蛋白質，可以搭配蔬菜組成頗有營養的「套餐」，很值得購買。

位於南加阿蘇薩市的好市多，民眾為買烤雞排起長隊。（李女士提供）
位於南加阿蘇薩市的好市多，民眾為買烤雞排起長隊。（李女士提供）

好市多烤雞要排隊買，並不是每家門市的普遍現象。本報記者21日（周五）下午來到蒙特利公園市（Monterey Park）的好市多，發現貨架上的烤雞貨源充足，沒有出現大排長龍的現象。

不過近幾年物價飛漲，確實讓好市多的烤雞的銷量大增。根據好市多2023年1月舉辦的股東大會，好市多2022財年，在全球共售出烤雞1億1700萬隻，同比上一年多賣出1100萬隻雞，增長約10%。

好市多的烤雞雖然是固定商品，但也曾因各種原因暫停過出售。例如2022年7、8月鬧雞瘟，加州部分好市多在一段時間內就暫停供應烤雞。

好市多烤雞2009年至今從未漲過價，一直是每隻4.99元。好市多曾表示，這款烤雞是「招攬顧客的低價品」（loss leader），目的不在獲利，而在吸引更多消費者到好市多購買其他商品。而烤雞擺放的位置也有講究，會放在超市靠裡面的位置，是為讓顧客在購買烤雞之餘，盡可能路過其他商品，讓顧客不知不覺又多購買了更多的商品。

好市多的烤雞（rotisserie chickens）因過去多年來一直保持4.9...
好市多的烤雞（rotisserie chickens）因過去多年來一直保持4.99元的售價，深受民眾喜愛。（讀者提供）

好市多 加州 蒙特利公園市

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