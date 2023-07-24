裝備齊全 男假冒消防員攔檢過路車

遭拘捕嫌犯博爾。（警方提供）

南加 內陸奇諾岡市（Chino Hills）42歲男子涉嫌駕駛裝有應急燈和貼有「Fire」標誌的輕型卡車（pickup truck），遭指控假冒消防員在路上攔檢車輛。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警局表示，嫌犯博爾（Andrew De Boer）是奇諾岡市居民，他被指控非法拘禁和假冒官方人員，於7月20日遭逮捕。

案發時，博爾身穿執法人員制服，腰帶上配備槍枝。制服上有他偽造的「聖塔穆爾特消防局」（Santa Muerte Fire Department）徽章，他還攜帶警棍、胡椒噴霧和手銬。警方指出，博爾並非消防員、火災調查員或任何聯邦、州或地方执法機構的工作人員，更無逮捕或拘留任何人的執法權。

警方持搜查令對博爾住所進行搜查，並沒收他作案時使用的輕型卡車。調查人員在嫌犯住所發現槍枝、防彈衣、帶有假冒消防局臂章的制服、假冒消防調查員身分證、徽章和其它標誌。

縣警局發言人霍爾塔（Gloria Huerta）提醒遭攔截的車輛駕駛，應留意交通檢查執法警官的制服和徽章，以及車輛上的標記。她指出「如果公眾對任何交通攔檢感到懷疑，請儘快撥打911，調度員將確認是否是合法的警官執行交通檢查。」