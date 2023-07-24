河濱縣派里斯獲千萬元升級交通、社區

派里斯市將獲州府撥款，建設連結南加州鐵路博物館與市區的鐵路。（鐵路博物館提供）

南加 河濱縣派里斯市（Perris）近日宣布，將獲加州 政府撥款1000萬元，用於升級市區交通與社區設施。這筆資金來自2023至2024財年州政府預算，由州長紐森（Gavin Newsom）在6月間批准實施。

這項州府撥款將主要用於兩個項目，將鋪設市中心Metrolink車站與南加州鐵路博物館 之間的鐵路，以及擴建市內的老年活動中心。市府表示，項目實施將為該市帶來良好發展。

項目由州參議員Richard Roth與州眾議員Corey Jackson共同爭取，並成功獲得州政府支持。派里斯市長Michael Vargas表達對項目爭取者的感激之情，稱這是對城市未來的重要投資，許多市民將因此受益。

據悉，第一個項目將投入800萬元，讓市中心Metrolink車站與南加州鐵路博物館進行鐵路連接。南加州鐵路博物館展示的歷史火車頭、鐵路車廂、有軌電車和模型列車在全美聞名，該項目將使遊客和居民能夠搭乘博物館的歷史紅色有軌電車，前往市內的Metrolink車站，享受便捷出行體驗。

此外，該項目工程還包括對博物館軌道和景觀進行升級，為市民提供更好的參觀體驗。博物館發言人Darcy Burke表示，這不僅是一次交通連接，而是打造社區文化與娛樂中心，讓居民與遊客在派里斯市市的出行更加便利與有趣。「對於市民來說，是一個有意義的改變。」

市府規畫顯示，一條軌道將從C街上的市中心Metrolink車站延伸，一直到梅普斯街（Mapes Street）南部。同時，將建造一條新軌道，使有軌電車能夠環繞返回市區。

目前尚未公布鐵道連接工程的具體開工時間，市政府計畫，約需要兩年來完成整個工程。

第二個項目將投資200萬元，擴建派里斯老年活動中心（Perris Senior Center）。該中心為50歲及以上市民提供多項服務，包括運動課程、午餐和益智遊戲等。擴建後活動中心將增加面積2250平方呎，並改進多功能和營養室設施。參議員Richard Roth表示，升級後的老年活動中心，還將成為市內取暖或納涼場所，為市民提供必要的應急庇護和協助。

老年活動中心的擴建開工時間也尚未確定。當地居民對這些社區發展項目表示關切，相信會為派里斯市帶來繁榮和進步。